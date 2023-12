Cât costă să petreci Revelionul 2024, în localurile vedetelor, din Centrul Vechi. La Delia, te cam ustură la buzunar, Garcea e însă mai milos EXCLUSIV

Delia și Mugur Mihăescu, patronii unor localuri cu ștaif din Centrul Vechi, organizează Revelion 2024. Playtech Știri a aflat cu câți bani trebuie să pleci de acasă, pentru o noapte de distracție. Dacă, în clubul Deliei, se anunță un chef select, cu băuturi fine, Garcea a decis să lase totul ”la liber”, ca într-o zi obișnuită, pe principiul ”cât consumi, atât plătești”, ofertă tentantă pentru studenți și bugetari.

Delia și Mugur Mihăescu organizează, și în acest an, petrecerea de Revelion, după plăcutele experiențe din trecut, când s-a lăsat cu distracție până în zori, iar clienții s-au declarat mulțumiți de ospitalitate.

Iată însă și cât costă ca să te distrezi în ultima noapte din acest an în cele două cluburi patronate de celebrele vedete și aflate în Centrul Vechi al Capitalei.

Delia organizează în Clubul ei, ”The Vintage”, petrecerea ”The Vintage New Year”, o petrecere pe cinste, cu băuturi fine și muzică de dans, propunând și trei variante de prețuri.

Rezervarea unei mese, de 4-6 persoane, în care sunt incluse două sticle de alcool la alegere, vodcă, whisky, rom, tequila, gin, campari, suc natural, etc, costă 2.500 de lei. Mai există o variantă, ceva mai ieftină, de 2.000 de lei, pentru rezervarea unei mese, tot de 4-6 persoane, dar cu un meniu mai restrâns, dar și varianta ieftină, ”at the bar”, de 150 de lei de persoană, în care este inclusă intrarea și o băutură.

Cât îl privește pe Mugur Mihăescu sau ”Garcea”, din Vacanța Mare, el s-a gândit, pentru a atrage cât mai mult clienți, să lase prețurile la liber, ca într-o zi obișnuită, fără tarif fix, după principiul ”cât bei și mănânci, atât plătești”:

Pentru o bere și o pizza gustoasă, în funcție de cea pe care o alegeți, căci sunt mai multe sortimente, prețurile variază între 50 și 70 de lei. Cei care au mai petrecut în localul artistului au lăsat pe Facebook recenzii bune:

Împreună cu fratele său, Liviu, Mugur Mihăescu a deschis în Centrul Vechi trei localuri, care i-au adus un venit frumușel. Totul a fost perfect până în martie 2020, odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus.

De atunci, din cauza restricțiilor impuse de autorități, afacerea lui Garcea a fost la un pas de faliment. El și-a strigat disperarea, a cerut ajutorul, însă, în zadar:

”Am strigat, am urlat, am ieşit la manifestaţii, am scris pe Facebook, am apărut la televizor şi nimic. Statul m-a ignorat cu desăvârşire.

A trecut un an de când strig ca un nebun că restaurantele şi terasele, adică o mare parte din cei ce lucrează în HoReCa, nu vor avea mari şanse de supravieţuire, dacă nu primesc ajutor.

Şi nu mă refer la mine în primul rând, aici. Mă refer la toţi cei care au avut proasta inspiraţie să-şi lanseze afaceri într-un domeniu faţă de care statul român a dovedit din plin cât de mult îi pasă. Adică nu-i pasă!”, declara el, cu tristețe, la acea vreme, pentru Impact.ro