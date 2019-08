Cât costă realizarea unui singur episod din Las Fierbinți. Atât plătește Pro TV!

Las Fierbinți, serialul de comedie de pe Pro TV, revine în septembrie cu sezonul cu numărul 16. Producția va avea premiera pe 10 septembrie (marți), de la ora 20.30. Iar serialul este programat, ca și până acum, în zilele de marți și joi, de la 20.30. Serialul revine cu aventurile acelorași Celentano, Firicel, Aspirina, Dorel, Giani sau Ardiles.

Povestea de succes continuă, mai mult decât și-ar fi imaginat chiar și cei mai opțimiști dintre realizatorii acestuia. Cu o audiență medie de peste 1,5 milioane de telespectatori pe episod, ”Las Fierbinți” a devenit cel mai urmărit serial de comedie din România.

Pe 1 martie, 2012 debuta, timid, la Pro TV, un nou serial de comedie. Era o poveste despre un sat uitat de lume şi locuitorii lui. Scenaristul principal era Mimi Brănescu, regizor Dragoş Buliga, alături de Constantin Popescu, iar producători Andrei Boncea şi Cristina Dobriţoiu.

Scenaristul Mimi Brănescu a povestit cât ia pe un episod pentru scenariu. ”Noi nu aveam 2 lei. 3.000 de euro am zis, pe un episod. Am spus asta ca să ne zică nouă NU și noi să fim liniștiți că «băi, noi am vrut, dar dacă ne apucăm de treabă asta pe care nu o cunoaștem, costă.» Deși noi le-am spus că o cunoaștem. Omul ne-a zis: «nu pot să vă dau 3.000, e mult, dar vă dau 2.500»”, a mai spus el.