Cât costă o vacanță în Maldive în 2024. Suma pe care trebuie să o scoți din buzunar pentru un sejur de vis

Dacă plănuiți să călătoriți în Maldive în acest an, trebuie să știți care este suma pe care trebuie să o scoateți din buzunar pentru un sejur de vis. Deși mulți cred că vacanța este una extrem de scumpă, prețurile nu sunt deloc mari.

În ultimii ani, românii au devenit tot mai interesați de destinații turistice exotice, mai ales în sezonul rece, cu toate că zborurile sunt destul de lungi. Costurile nu sunt deloc mari așa cum, probabil, se așteaptă mulți dintre noi. Prețurile pot fi chiar avantajoase dacă căutați oferte din timp. În această perioadă, cea mai căutată destinație exotică este Maldive, o destinație luxoasă pentru majoritatea românilor care nu-și permit să meargă acolo.

Cele mai multe plecări sunt în luna decembrie sau ianuarie, însă românii trebuie să știe că nu se vor folosi zboruri de linie. Călătoria durează ceva, iar zborurile folosite sunt cele de tip charter.

Zborurile includ zbor cu bagaj la cală, transfer, cazare la unități hoteliere de cel puțin 4 stele, cu regim de masă care variază de la mic dejun la all inclusive. Conform wall-street.ro, prețurile încep de la 790 de euro de persoană.

În plus, agențiile de turism transmit că prețurile pot varia în funcție de perioadă, tipul de cazare și regimul de mese alese. Spre exemplu, turiștii care doresc să ajungă în Maldive, trebuie să scoată din buzunar aproximativ 1.650 de euro/persoană.

Citește și: Ce a descoperit Smiley în bucătăria hotelului din Maldive. Artistul a fost șocat: “Nu credeam că voi găsi așa ceva în Oceanul Indian”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu au ales să meargă la finalul anului 2023 în Maldive, acolo unde s-au relaxat și au petrecut timp împreună. Pe rețelele de socializare, blondina nu s-a sfiit să se fotografieze în costum de baie, etalându-și silueta perfectă.

„Wow! Super faină poza!”, „Copertă de revistă”, „Frumusețe”, au fost câteva dintre mesajele primite de blondină din partea internauților.

Deși au petrecut o vacanță de vis, cei doi soți au avut parte și de peripeții. Matinalul de la Antena 1 a dezvăluit că a rămas fără bagaje. Valiza lui s-a pierdut. Dani Oțil a aflat, în cele din urmă, că bagajul său a ajuns, de fapt, în New Dehli, și nu poate intra în posesia lui.

„Salut! Dacă tot facem recomandări și contra recomandări… Nu aș fi făcut treaba asta în mod normal pentru că mi-au mai întârziat bagaje o zi, două zile și niciodată nu am făcut plângere, nu am scris nicăieri, nicicum. Călătoresc destul de mult într-un an sau, de fapt, am călătorit înainte să mă căsătoresc și mi s-au întâmplat toate. Dar de data asta este penibil faptul că, deși n-am ales un low-cost pentru că e un zbor foarte lung și să nu am surprize, imediat după ce am aterizat aici, în Maldive, a doua zi am aflat că bagajul meu este în New Delhi.

A ajuns de la Istanbul la New Delhi, de ce, nu știu! Cert este că de atunci mă chinui să-l aduc din New Delhi și nimeni nu îmi răspunde, nimeni nu vrea să spună ce se întâmplă cu el. Deci, știm unde este, nu este ‘pierdut’, dar nu mi-l trimite nimeni”, a spus Dani Oțil, pe Instagram.