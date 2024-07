Cât costă o vacanță de 9 zile în Grecia. Cât au plătit doi români pentru un sejur la un hotel de 3 stele

În vara aceasta, cheltuielile de vacanță au fost mai mari decât se așteptau turiștii, surpriza fiind cu atât mai mare când au realizat impactul financiar al călătoriilor internaționale în contextul actual. Deși Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, prețurile pentru cazare, mese și activități turistice au crescut semnificativ în ultima perioadă. Cât costă o vacanță de 9 zile în Grecia?

O familie de români a fost extrem de surprinsă de suma mare pe care a cheltuit-o pentru o vacanță de 9 zile în Grecia, o destinație pe care o vizitează de peste 11 ani. Deși erau obișnuiți cu costuri destul de ridicate, niciodată nu au plătit atât de mult ca în acest an.

O familie din România a fost nemulțumită de costurile ridicate și de lipsa de ospitalitate din Sithonia, Grecia. Formată din doi adulți și un copil de 6 ani, familia a fost dezamăgită de vacanța petrecută acolo în această vară. După 9 zile petrecute în stațiunea grecească, au constatat că au cheltuit aproximativ 2900 de euro, o sumă semnificativă pentru o destinație frecventată de turiștii români.

Familia a decis să călătorească cu mașina proprie și a rezervat o cazare de 3 stele, cu mic dejun inclus. Totuși, cheltuielile nu s-au limitat la drum și cazare. Mesele luate la diverse taverne au fost o sursă de frustrare, deoarece au fost refuzați de 4-5 ori pe motiv că nu mai erau locuri disponibile, deși puteau vedea locuri libere pentru alți clienți.

„Dupa 11 ani de concedii anuale in Grecia cred ca vom lua o pauza. Anul acesta preturile parca au luat-o razna si serviciile au fost average(mediocre). Toata cheltuiala 2 adulți si un copil de 6 ani: cu transport personal, cazare pe Sithonia 9 nopti la 3 stele cu mic dejun subțire inclus si cu restul de mese la taverne si cheltuieli banale, nimic exagerat, dupa ce am tras linie: 2900 de euro. Iar experiența si ospitalitatea nu a fost cine stie ce. Am fost refuzați in aceste 9 zile de 4-5 taverne la cina pe motivul ca nu avem rezervare desi 6-7 mese libere usor vizibile. Dezamagitor si regretabil pt noi care eram mari iubitori de Grecia”, a transmis românul pe un grup de Facebook.