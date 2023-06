Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Barcelona unde a mers Carmen Grebenișan. Prețul este uriaș

După cele cinci luni petrecute în competiția din Republica Dominicană, fără mâncare și confortul cu care era obișnuită, fosta Faimoasă se bucură acum din plin de momente de răsfăț.Vedeta a schimbat jungla pe lux! Am aflat cât costă o noapte de cazare la hotelul din Barcelona unde a mers Carmen Grebenișan. Nu oricine își poate permite o asemenea escapadă.

Carmen Grebenișan a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai mari surprize de la Survivor România 2023. Creatoarea de conținut a rezistat eroic probelor din ce în ce mai dificile și condițiilor grele din jungla din Republica Dominicană, demonstrând, ediție de ediție, că este o persoană deschisă, sinceră, echilibrată și că este, nu în ultimul rând, un jucător corect.

De când s-a întors în România, Carmen parcă își satisface toate dorințele la care a visat în timp ce a fost departe de casă, cel mai recent exemplu fiind o escapadă romantică alături de soțul său într-unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa: Barcelona. Așa cum și-a obișnuit admiratorii, ea a publicat pe platformele de social media mai multe imagini din excursie, lăudând hotelul în care sunt cazați.

Într-adevăr, imaginile sunt spectaculoase, însă unitatea de cazare nu este accesibilă oricui, prețurile pentru camere fiind destul de piperate. Dacă aruncăm un ochi peste prețurile afișate pe un celebru site de rezervări online, descoperim că prețul pentru o cameră dublă deluxe începe de la 969 de lei – cu mic dejun inclus – și ajunge până la 2.200 de lei pentru o suită.

Te-ar putea interesa și: De unde a luat Carmen Grebenișan mai mulţi bani, vedeta a fost întrebată direct: „Au plătit mai bine la Antenă sau la PRO TV?”

Perioada petrecută la Survivor România nu a fost deloc ușoară pentru Carmen Grebenișan. Ea a dezvăluit că i-a fost foarte greu să nu aibă nicio informație despre familia și prietenii săi.

„Am căzut psihic, la început eram bine, apoi am căzut după vreo 2 luni şi m-am ridicat iar. Aşa am simţit eu experienţa asta. Mi-a fost greu să nu am informaţii de acasă. Ştiam că dacă se întâmplă ceva grav aş fi anunţată, dar totuşi… Mintea te poate sabota, făceam scenarii de tot felul. Eram blocaţi într-o buclă a timpului, se întâmplă mereu acelaşi lucru. Probele erau diferite, dar în rest nu era la fel. Poţi înnebuni, o poţi lua razna uşor dacă nu eşti stabil psihic”, a spus Carmen Grebenișan, la podcastul lui Cătălin Măruță.