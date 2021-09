Cât costă noua rachetă a Simonei Halep, de fapt. Românii trăiesc 3 săptămâni din banii aceștia

Anul 2021 este unul al marilor transformări pentru jucătoarea de tenis Simona Halep. S-a căsătorit cu iubirea vieții sale, Toni Iuruc, a coborât în clasamentul WTA al celor mai bune tenismene din lume, după care a renunțat la colaborarea cu antrenorul său, Darren Cahill. Mai nou, celebra sportivă schimbă și racheta de joc, urmând să renunțe la Wilson Burn 100 CV pentru Wilson Blade v8. Cât costă noua rachetă a Simonei Halep.

Simona Halep (29 de ani, locul 14 WTA) a revenit în circuit, după o pauză binemeritată pentru a se ocupa de pregătirile de nuntă cu Toni Iuruc. Toate privirile sunt din nou pe jucătoarea de tenis, care face senzație într-un pictorial spectaculos. Tenismena apare cu o nouă rachetă de tenis, după ce sportiva a schimbat și antrenorul săptămâna aceasta.

Pictorialul în care apare Simona Halep este o reclamă la unul dintre sponsorii săi. Wilson îi oferă româncei rachetele de tenis încă de la începutul carierei în acest sport care a propulsat-o în trecut pe locul 1 mondial.

Tânăra sportivă are un nou model de rachetă, Wilson Blade v8, vopsită într-o culoare închisă. Până acum, Simona a folosit o rachetă Wilson Burn 100 CV. Se pare că tenismena româncă a fost atât de impresionată de designul rachetei, încât a decis să o păstreze pentru ea.

Spre deosebire de vechea rachetă a Simonei, care era vopsită în culori aprinse, cea cu care Halep a jucat la Montreal, Cincinnati sau US Open 2021 este închisă la culoare.

Prețul unei astfel de rachete este de 229 de dolari americani, adică aproximativ 970 de lei, o sumă destul de piperată pentru românii care își duc traiul de pe o zi pe alta.

Jucătoarea noastră de tenis nu își mai schimbase racheta din anul 2015. Atunci a renunțat la modelul Wilson Steam 99 pentru racheta Wilson Burn 100 CV. Sportiva declara la acel moment că îi oferă mai mult control, dar și mai multă putere atunci când lovește mingea de tenis. Modelul deținut de Simona Halep este același cu care joacă cel mai bun tenismen japonez, Kei Nishikori (31 de ani).

Racheta cu care Simona a jucat în ultimii ani i-a purtat noroc. A câștigat cu ea două titluri de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, devenind lider mondial în anii 2017 și 2018. Americanii de la Wilson sunt unii dintre cei mai importanți sponsori ai lui Halep, alături de Nike sau Hublot.

Instinct is everything. @Simona_Halep in her natural habitat.#Bladev8 pic.twitter.com/HaZ4uKnR2V

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) September 23, 2021