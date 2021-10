Cât costă, de fapt, vila uriașă pe care o vinde Mugur Mihăescu. Suma este incredibil de mare

Cât costă vila impresionantă în care a locuit Mugur Mihăescu ani buni? Ce sumă incredibilă a dat celebrul actor pe cuibușorul său? Vedeta a luat recent decizia de a-și vinde locuința. Cu cât o poate cumpăra cineva?

Mugur Mihăescu își scoate la vânzare vila: ce sumă vrea pentru ea?

Mugur Mihăescu este unul din cei mai iubiți actori. Acesta a fost parte a celebrului proiect ‘Vacanța Mare’, serial românesc pe care toată lumea și-l amintește cu drag. Artistul a decis de curând să-și vândă vila de lux pe care o deține în Pipera și care ar valora aproximativ 800.000 de euro.

Comediantul a strâns o avere considerabilă de pe vremea în care interpreta cunoscutul personaj „Leana”. Iată că acum dorește să facă o schimbare în viața sa și vrea să locuiască într-o casă mai mică, după ce fiica lui a plecat la studii în Londra.

Locuința artistului este una din cele mai scumpe din Pipera și a fost construită în anul 2004, perioadă în care audiențele de la Pro TV din cadrul serialului indicau succesul garantat.

Vila umoristului are sute de metri pătrați, iarbă pe acoperiș și o grădină impresionantă. Câțiva specialiști imobiliari au estimat proprietatea cu tot cu casă la peste 800.000 de euro, arată click.ro.

“Casa asta mi-a ramas mare!”

“Casa asta mi-a ramas mare! M-am apucat s-o renovez, s-o redecorez, dar vreau să mă mut, s-o inchiriez, s-o vând. Nu sunt încă foarte decis. Dar nu mai are nici un farmec de când a plecat fiică-mea“, a anunțat umoristul, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

Cum a văzut succesul de la ‘Vacanța Mare’?

Mugu Mihăescu a mărturisit că banii au venit într-adevăr în urma succesului cu ‘Vacanța Mare’, dar la fel s-au și dus. Acesta nu regretă nicio cheltuială și susține că a reușit în tot acest timp să-și facă poftele și să se bucure de pe urma muncii prestate pe platourile de filmare.