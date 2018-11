Cât costă biletul la Electric Castle. Dacă ești „pe sărăcie”, n-ai mare noroc

Ca în fiecare an, grădina castelului Banffy va fi transformată într-un tărâm magic al distracţiei. Electric Castle 2019 va avea loc în perioada 17 – 21 iulie. Care va fi prețul unui abonament.

Dacă vrei să-ți cumperi abonament la Electric Castle, grăbește-te. Dacă cumperi până la jumătatea lunii decembrie vei avea parte de o reducere. Organizatorii festivalului vor dona şi anul viitor o parte din încasări comunităţii din Bontzida, dar şi celor care administrează castelul.

Biletele pentru ediția din 2019 se vor vinde în trei etape de presale: Early Bird (10-11 octombrie), Winter Sale și Spring Sale. Între aceste episoade promoționale, bilete se vor achiziționa la prețul întreg de 549 lei + taxe. Prețurile curente sunt următoarele:

General Access Pass Winter Sale – 422,74 lei

General Access Pass + Camping Winter Sale – 528,69 lei

General Access Pass + Camping Full Price – 687,62 lei

Premium Pass – 952,49 lei

Premium Pass + Camping – 1.058,44 lei

Avem o promoţie specială care va dura până la mijlocul lunii decembrie. Au fost puse la bătaie 399 de abonamente pentru întreaga perioadă a festivalului. Castelul este la rândul lui într-o continuă campanie de reabilitare şi renovare.

Una dintre cele mai populare trupe din lume la ora actuală va cânta în 2019 pentru prima dată în România, la festivalul Electric Castle de la Bonțida. Este vorba despre Florence and The Machine. Iar organizatorii spun că au negociat cu britanicii luni în șir. Și nu este singura surpriză pregătită pentru cei care vor ajunge în grădina castelului.

Cunoscuţi pentru piese precum „You’ve got the love” sau „Shake it Out” şi nominalizaţi la şase premii Grammy, cei de la Florence and The Machine vor fi printre invitaţii principali de la Electric Castle.

În România vor ajunge anul viitor şi cei de la 30 Seconds to Mars, dar şi cei de la Bring me the Horizon sau Metric.