Cine cântă la Electric Castle: primele trupe au fost anunțate și sunt imense

Electric Castle 2019 se anunță a fi o experiență cum rar întâlnești în evenimentele muzicale europene. Iar ediția 2019 va fi cel puțin la fel de glorioasă ca cele precedente, cu artiști mari deja confirmați.

Castelului Banffy i s-a dus departe vestea în ultimii ani de când Electric Castle și-a început povestea extraordinară. De la an la an tot mai mulți oameni merg acolo unde nici ploaia nu poate întrerupe distracția și vibe-ul specific Electric Castle.

Electric Castle 2019 va aduce în România nume mari de trupe. Florence + The Machine, Thirty Seconds to Mars și Bring Me The Horizon țin capul de afiș al festivalului care are loc în fiecare an pe domeniul de la Bonțida.

Printre numele care vor mai concerta la Electric Castle 2019 se mai numără Metric, Boys Noize, The Vaccines, Chinese Man, While She Sleeps, TOMM¥ €A$H, SOFI TUKKER, Kronos Quartet, MONO (Japan), Viagra Boys, Lemaitre sau Handsome Furs.

Prețul biletelor la Electric Castle 2019 începe de la 399 de lei pentru un abonament pentru toate zilele de festival și 499 lei pentru abonament cu acces în camping. Biletele la Electric Castle 2019 se vor scumpi însă și vor ajunge să coste 549 lei, respectiv 649 lei.