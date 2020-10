Cât au crescut prețurile în România. Datele neașteptate pentru septembrie 2020

Inflația anuală a României a scăzut la 2,5 la sută în septembrie 2020, cea mai mică din luna mai. Conform acelorași date, furnizate Trandig Economics, inflația alimentară a scăzut la un nivel minim pe o perioadă de șapte luni. Procentul este de 5,0 la sută în septembrie de la 5,5 la sută în august.

Cât au crescut prețurile în România, și cât este inflația

Inflația a încetinit pentru produsele nealimentare, spun cei de la Trandig Economics, de la 0,6 la sută față de 0,8 la sută. Același lucru și pentru servicii, de la 2,9 la sută față de 3,0 la sută. Lunar, prețurile de consum au scăzut cu 0,1 la sută în septembrie, primul declin lunar din iulie anul trecut, după o creștere de 1,5 la sută în august.

Datele neașteptate pentru septembrie 2020

Inflația lunară negativă din august a rezultat în vânzarea de cartofi, cu un preț scăzut, procentul fiind de -6,6%. Același trend se regăsește și la fructe proaspete, procentul de scădere fiind de -7,2%. Cu toate acestea, prețurile medii ale alimentelor erau încă cu 5,5% mai mari decât acum un an. Prețurile au resimțit o creștere accelerată de la 5,1% de la an la an la sfârșitul anului 2019.

Anul acesta, principalul factor dezinflaționist a fost energia. Asta s-a datorat, în principal, creșterii prețurilor la combustibililor, influențând inflația. Acest aspect a tras în jos prețurile medii nealimentare. Creșterea a fost una anuală de doar 0,75% în august, de la 3,3% la sfârșitul anului 2019.

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a lăudat performanța Guvernului, subliniind declinul inflației globale de la 4,1% în august anul trecut, la doar 2,7% în luna august. Cu toate acestea, inflația prețurilor la alimente a fost de doar 3,1% în august anul trecut, față de 5,5% în luna august 2020.

Economia crește, și prețurile la fel

Aceleași statistici arată că, atunci când vorbim de preţurile de consum în luna septembrie 2020, comparativ cu luna septembrie 2019, acestea au crescut cu 2,5%. În acest caz, la un calcul simplu, putem constata că rata anuală calculată este de 2,1%. Institutul Național de Statistică, luni dimineață, a anunțat această creștere, bazându-se pe indicele armonizat al preţurilor de consum.

Guvernul nu se consideră a fi responsabil pentru condițiile meteorologice nefavorabile sau costurile mai mari de transport ale mărfurilor importate. Principalul motor al scăderii inflației în ultimul an a fost prețul petrolului, posibil însoțit de factori din partea cererii.

Economia crește, dar în contextul unui mediu în care Inflația crește îngrijorător. Deficitul bugetar al guvernului crește, comerțul și contul curent se deteriorează, iar leul românesc scade. Politica rămâne instabilă și există niveluri ridicate de corupție și nemulțumire populară.