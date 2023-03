Cât a slăbit tenorul Florin Georgescu după operația de micșorare a stomacului. Avea 159 de kilograme înainte EXCLUSIV

.Înainte de 1989, în ”Epoca de Aur”, i se spunea „Pavarotti din Carpați”. Vestitul tenor Florin Georgescu (66 de ani) a trecut recent printr-o transformare spectaculoasă. El ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, cum a slăbit 71 de kilograme, în doar câteva luni.

La începutul anului trecut, s-a produs marele declic:

„Am intrat pe scenă, la un spectacol din țară, și am auzit o exclamație de genul ”Uauu!”, care m-a făcut să-mi dau seama că nu mai puteam continua în același mod.

Imediat după acel spectacol, a început să se gândească la o soluție. Iar un medic i-a găsit varianta cea mai potrivită, una chirurgicală, de micșorare a stomacului:

„Am venit pe picioarele mele, la un spital privat din Capitală, și după două zile am plecat bine mersi, tot pe picioarele mele. Am intrat cu 159 de kilograme în sala de operație, asta vă spun sigur, fiindcă m-au cântărit. Iar astăzi am 88 de kilograme”, adaugă el.