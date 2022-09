Cât a slăbit Alina Sorescu după despărțirea de Alexandru Ciucu. Schimbarea e importantă (exclusiv)

Alina Sorescu traversează momente dificile, de când a decis să divorțeze de Alexandru Ciucu. Celebra artistă și creatorul de modă al Casei Regale a României sunt în plin proces de separare legală după o căsnicie de 12 ani. Blondina se concetrează, momentan, pe carieră și pe rolul de mămică. Solista a slăbit foarte mult după despărțirea de tatăl copilelor sale.

Timp de 12 ani, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au format unul dintre cele mai solide și fericite cupluri din showbizul românesc, fiind un adevărat exemplu de familie unită și echilibrată.

După o relație frumoasă și un mariaj de 12 ani de zile, Alina Sorescu i-a intentat divorț soțului ei, Alexandru Ciucu. Cei doi nu mai formează un cuplu, iar artista se ocupă în totalitate creșterii celor două fetițe ale sale, Carolina și Raisa.

Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației impact.ro, Alina Sorescu a povestit cum se desfășoară viața ei în circumstanțele actuale.

Cântăreața a slăbit vizibil în ultimele luni de zile, însă spune că nu a făcut nimic special în acest sens. Vedeta este mamă cu normă întreagă, având în vedere faptul că fiicele sale au rămas în grija ei.

Recent, Alina Sorescu a fost plecată la mare cu cele două fetițe ale sale, vacanță în care a reușit să se relaxeze după bunul plac. Mai mult de atât, diva a mărturisit că a slăbit câteva kilograme în ultimele luni, fiind extrem de ocupată, împărțindu-se între viața personală și cea profesională.

Între timp, fosta soție a lui Alexandru Ciucu se concentrează pe cariera sa muzicală. Recent, Alina Sorescu a lansat o piesă nouă, despre care fanii spun că este dedicată creatorului de modă.

„Tot ce-a fost a fost/ Tristețea n-are rost/ Și-atunci când îmi e greu/ Știu că la capăt de ploi va fi soare mereu”, spune refrenul ultimei sale melodii.

Edward Sanda a compus melodia și mi s-a potrivit. Am filmat videoclipul pe malul marii la Corbu, timp de o zi, începând de la 4 dimineața, pentru a prinde răsăritul, în patru locuri diferite și am în fiecare câte o schimbare de look.

Am avut probleme cu vântul, care ne zbura echipamentele și hainele”, a completat frumoasa cântăreață pentru sursa citată.