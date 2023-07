Cât a plătit Cristina Șișcanu pe o masă de 3 persoane în Austria. Prețurile vorbesc de la sine: ”E cam ca în Italia”

Cât a plătit Cristina Șișcanu pe o masă de 3 persoane în Austria. Sinceră și deschisă cu fanii care îi urmăresc activitatea în mediul online, soția lui Mădălin Ionescu a arătat exact ce a comandat și nota de plată de la finalul prânzului savurat în familie.

După ce au petrecut câteva zile în Italia, Cristina Șișcanu și familia sa au ajuns în Austria, unde temperaturile scăzute i-au făcut să uite că suntem, de fapt, la final de iulie. Prezentatoarea este foarte activă pe platformele de social media, împărtășind cu admiratorii săi cele mai frumoase momente din vacanță.

Pentru că a fost întrebată de mai mulți internauți cum sunt prețurile din Austria în comparație cu cele din Italia, a filmat un scurt videoclip pe a-i lămuri.

Cristina Șișcanu a dezvăluit cât a plătit pentru o masă de trei persoane în Austria. Vedeta a arătat ce și-au comandat ea, Mădălin Ionescu și fiica lor, Petra, dar și nota de la finalul prânzului.

Astfel, pentru un șnițel de porc și cartofi prăjiți, o supă cremă de roșii, un beef tartar, o salată, câte o apă plată, o ciocolată caldă, un ștrudel cu mere și sos de vanilie, a trebuit să scoată din buzunar aproape 70 de euro, adică în jur de 350 de lei.

”Suntem la masă, a venit timpul să mâncăm. Petra și-a comandat șnițel de porc și cartofi prăjiți”. „Eu mi-am luat o supă cremă de roșii, tata și-a luat un beef tartar, ne-am luat și salată și câte o apă plată”.

”O să vedem nota la final și facem o comparație, că mă întrebase cineva dacă e mai scumpă Italia sau Austria, Petra și-a mai luat o ciocolată caldă, acum luăm și ceva desert. Am luat un ștrudel cu mere și sos de vanilie, astfel că am plătit în total 68,20 euro pe masă. Eu zic că e cam în Italia, în Italia mai luăm Prosecco la masă, aici am luat desert, dar e cam pe acolo”, a dezvăluit Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Facebook.