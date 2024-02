Cât a costat ținuta neagră purtată de ”Regina întunericului” la înmormântarea Mioarei Roman: ”Trebuie să fiu etichetă!”. Stiliștii îi atrag atenția unde a exagerat, de fapt EXCLUSIV

Gabriela Lucuțar, vestita patroană de firmă de pompe funebre, căreia i se mai spune și ”Regina întunericului”, a atras atenția, ieri, la înmormântarea Mioarei Roman, cu ținuta ei elegantă. Fostă concurentă la ”Imperiul Leilor” (PRO TV), ea ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, cu ce eforturi își păstrează silueta de viespe, dar și cât de important este, totuși, aspectul vestimentar.

Gabriela Lucuțar este de părere că aspectul vestimentar este extrem de important, prin urmare, acordă o atenție deosebită ținutei. Ieri, la înmormântarea Mioarei Roman, celebra patroană de firmă de pompe funebre, care s-a ocupat de întreaga organizare, a purtat o ținută neagră, scumpă, de mii de euro, de la celebre firme din străinătate:

Dar, chiar dacă se spune că nu haina face pe om, atitudinea și ținuta vestimentară sunt foarte importante, când ai astfel de evenimente. Sacoul negru este tot de la Elisabetta Franchi, pe sub sacou am mai avut o bustieră scumpă”.

Cu tot cu accesorii, ținuta Gabrielei Lucuțar a costat în jur de 5.000 de euro.

Florin Burescu, designer vestimentar, dar și stilist al vedetelor, a analizat ținuta neagră a Gabrielei Lucuțar, pe care a purtat-o, ieri, la înmormântarea Mioarei Roman, și unde a atras privirile tuturor celor prezenți la tristul eveniment:

Designerul Florin Burescu i-a atras atenția Gabrielei Lucuțar și unde a exagerat, totuși, în ținuta purtată la înmormântare:

Gabriela Lucuțar are o talie de fotomodel. Ea ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și care este secretul look-ului ei de invidiat:

”Eu sunt mică de statură, am 1,64 m și am vreo 46 de kilograme, par că sunt o mână de om, dar fac totul cu suflet, orice fac în viață. Mănânc o singură masă pe zi, am tendințe de îngrășare. Prin urmare, am grijă să mănânc sănătos, o singură masă pe zi, ocolesc tot ce e dulce, merg la sala de sport”, susține celebra patroană.