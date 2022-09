Cât a costat rochia cu care Ruby a făcut senzație: ‘Mamaie m-a înfășurat’

Ruby a revenit în centrul atenției mass-media, după ce s-a îmbrăcat într-o rochie neagră realizată din folie alimentară la un eveniment pretențios din Capitală. Ținuta ei extravagantă a atras privirile tuturor celor din jur, cântăreața devenind virală pe rețelele sociale datorită rochiei. Cine a îmbrăcat-o pe brunetă, de fapt.

La petrecerea VIVA de miercuri, 7 septembrie, Ruby a făcut din nou furori cu o apariție senzațională. Focoasa brunetă a purtat o rochie controversată confecționată din folie alimentară. Pe lângă faptul că rochița i-a venit ca turnată, solista a mărturisit că ținuta nu a costat-o mai mult de 58 de lei.

Mulată, strâmtă și lucioasă, rochia neagră a lui Ruby i-a scos în evidență trupul sculptat. Diva le-a povestit celor de la Revista EGO că, inițial, a vrut să realizeze ținuta din saci menajeri.

„Am avut mare succes cu rochița, e făcută dintr-o rolă de 200 de metri, am dat 58 de lei pe ea, atât a costat de fapt rochița. Mulți cred că folia a fost pusă peste o rochie, dar, nu, folia alimentară este de fapt neagră.

Inițial, voiam să folosesc niște saci, dar nu stăteau pe corp atât de bine și am găsit această alternativă. Mamaia m-a înfășurat în folie și, nu, nu am transpirat, nu am leșinat, mi-a fost puțin greu în mașină, pentru că nu am vrut să o stric.

Am fost un pic mai atentă când m-am așezat. Poate încerca oricine acest model, de doar 58 de lei. Rochia se dă jos cu foarfeca, se taie pe margine. Am zis să o păstrez așa, ca amintire, bunica m-a ajutat să o dau și jos.”, a declarat Ruby, în exclusivitate pentru ego.ro.