Cât a ajuns să coste un kilogram de ceapă în Lidl, Kaufland și în piețele din România. Prețurile au crescut enorm

Scumpirile continuă și în 2024. Lună de lună, românii descoperă că produsele pe care le pun în coșul de cumpărături costă din ce în ce mai mult. Mulți sunt surprinși când descoperă cât a ajuns să coste un kilogram de ceapă în Lidl, Kaufland, alte magazine și în piețele din România.

În ultimele luni, românii s-au obișnuit să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru aceleași produse. Viața la noi în țară se scumpește, însă veniturile nu reușesc să țină pasul cu majorările.

Mulți cumpărători au fost uimiți când au văzut cât a ajuns să coste un kilogram de ceapă în Lidl, Kaufland, alte magazine și în piețele din România. Este considerat un produs banal, pe care îl găsim oriunde, pe tot parcursul anului, ingredient prezent în cele mai multe dintre rețetele preferate ale românilor.

Acum, pentru un kilogram, oamenii trebuie să plătească între opt și 12 lei, în funcție de locul în care își fac cumpărăturile. O plasă de 750 de grame de ceapă eco costă acum 8,99 lei, iar o jumătate de kilogram de ceapă roșie eco costă 9,99 lei.

Într-un centru comercial din România, clienții plătesc 4,99 lei pentru o plasă de 250 de grame de ceapă Echalot, kilogramul de ceapă roșie este 5,99 lei, iar cea galbenă este 3,79 lei kilogramul.

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că Guvernul a adoptat prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial pentru alimentele de bază pentru 60 de zile.

“Guvernul a adoptat astăzi prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial practicat pe lanţul de procesare, distribuţie, comercializare pentru alimentele de bază.

Guvernul a luat această decizie pentru că măsura şi-a dovedit eficienţa din toate punctele de vedere. Astfel am oprit creşterile speculative de preţuri, am eliminat una din sursele principale ale inflaţiei generale, am protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii.

De asemenea, vedem astăzi că această măsură nu i-a afectat pe producătorii români şi nu a produs perturbări, penurie în piaţă de alimente din România.

În plus, se vede astăzi că mulţi dintre cei care au criticat demersul iniţial susţin acum necesitatea prelungirii. Am avut un dialog cu reprezentanţii comercianţilor şi vreau să le mulţumesc încă o dată pentru efortul pe care îl fac pentru a sprijini această măsură bună pentru români”, a declarat Florin Barbu.