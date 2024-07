Cât a ajuns să coste o gogoașă pe litoral în iulie 2024. Turiștii din Mamaia au crezut că nu văd bine

În luna iulie, prețurile pe litoralul românesc au crescut, iar turiștii au fost uimiți când au văzut câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru alimente banale, precum gogoșile.

De asemenea, tarifele de cazare au înregistrat o creștere de 15-20%, apropiindu-se de cele practicate în plin sezon.

Cât costă o gogoașă pe litoral în iulie 2024?

Turiștii care au ajuns pe litoralul românesc la începutul lunii iulie au fost surprinși de creșterea prețurilor.

„Suntem patru persoane și cheltuim aproximativ 300 de lei pentru o masă obișnuită, iar la restaurant, mult mai mult. Am plătit 4.000 de lei pentru două camere cu mic dejun inclus”, a declarat un turist.

„Am decis să venim cu doar două-trei săptămâni înainte, iar patru nopți ne-au costat 1.600 de lei. Am luat niște gogoși pentru copii și când am văzut că o gogoașă costă 10 lei, am rămas surprins”, a spus un alt turist pentru Observator.

Cât costă o noapte de cazare la în Mamaia?

Prețurile la cazare au crescut cu 15-20%, în funcție de facilități. O noapte pentru două persoane la un hotel de trei stele în Mamaia costă în jur de 450 de lei, iar în Costinești sau Eforie, 350 de lei.

Cei care optează pentru cazare de patru sau cinci stele și doresc să se bucure de lux, simt o creștere și mai mare a prețurilor.

„Tarifele încep de la 165 de euro pe noapte și pot ajunge până la 235 de euro, în funcție de cameră și de perioadă”, a explicat Costina Balea, director general de hotel.

Cât costă să mănânci la prânz în Thasos?

În schimb, românii care au ales să plece în Grecia vara aceasta spun că prețurile sunt mult mai mici decât pe litoralul românesc.

Un român stabilit pe insula Thassos a dezvăluit că un prânz pentru două persoane, tradițional grecesc, l-a costat mai puțin decât o masă pentru o persoană în România.

„Am fost invitați de niște prieteni la Neromilos, lângă Theologos. Am mâncat miel la cuptor cu usturoi și bougiourdi. Apă, cartofi, bougiourdi, pâine și miel – 31 de euro”, a postat Dan Adrian Drăgan pe forumul Thassos.Supermarketurile din Thassos sunt frecventate de mulți români, care cumpără diverse produse, mai ales dacă stau mai mult de 3-4 zile. Unii români recunosc că dacă ajung după ora 12 în magazine, nu mai găsesc pâine, același lucru fiind valabil și la brutării.