Cât a ajuns să coste o cameră pe noapte la Mamaia, în luna iunie. Este bătaie de joc pentru români

Incredibil cât a ajuns să coste o cameră la Mamaia, în luna iunie! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru doar o noapte?

Turismul românesc urmează să primească undă verde în luna iunie, dacă totul merge conform planului stabilit în prealabil de către guvern. Amintim că pe data de 15 mai românii au trecut de la starea de urgență la starea de alertă, dar în continuare măsurile de protecție trebuie să fie luate în serios. De la 1 iunie, urmează o nouă etaptă de relaxare, iar unii proprietari de hoteluri au găsit portița pentru a profita la maximum de nevoia oamenilor de a petrece timpul dincolo de pereții locuințelor lor și de a se bucura de sezonul estival. Prețurile au sărit în aer mai mult decât ar fi putut cineva să prevadă.

Chiar Dan Negru a fost recent șocat de una dintre ofertele găsite pe internet, semnalându-le românilor să fie atenți la vacanțele din perioada următoare. Este vorba despre o sumă care întrece orice imaginație atunci când ne referim la România și la simpla stațiune Mamaia – 965 de euro/cameră pentru o singură noapte, în data de 5 iunie. Cu aceeași bani, o întreagă familie ar putea profita de un concediu la vecinii bulgari sau în Grecia. Rămâne de văzut câți dintre oameni sunt dispuși să se îndrepte anul acesta către litoralul românesc.

„Grecii si bulgarii își deschid litoralul de la 1 Iunie si i-au invitat și pe români sa o facă dar oficialitățile zic că „românii vor prefera turismul românesc vara asta”. Deci asta insemnă „consumați produse românești” ? In Grecia sau Bulgaria cazurile de îmbolnăviri sunt cu mult sub România! Adică, ăia ar trebui să se sperie de noi și nu invers. Inchideți granițele si consumați produsele românești ale ălora care au dat tunuri și au acu’ hotelurile lui Ceaușescu. Pe 5 Iunie am găsit o ofertă la Mamaia. 965 euro/ noapte. 😂”

Dan Negru