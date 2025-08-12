Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima

Dacă iubești murăturile cu gust intens, această rețetă simplă de castraveți picanți cu ketchup este alegerea perfectă pentru cămara de iarnă. Preparatul îmbină dulceața, aciditatea și iuțeala într-un mod armonios, iar borcanele dispar rapid de pe raft. Pentru un plus de efect vizual, poți folosi un cuțit ondulat la tăierea castraveților.
Acești castraveți picanți au avantajul că se prepară repede și nu necesită tehnici complicate. Rezultatul este spectaculos, mai ales datorită marinadei bogate în arome, în care ketchup-ul chilli aduce un plus de iuțeală, iar cel clasic echilibrează gustul.
Dacă îi pregătești o singură dată, vei vedea cât de repede dispar din borcane, așa că e bine să faci mai multe porții din start.
Pentru aproximativ 3 kg de castraveți:
Pașii de preparare:
Acești castraveți picanți sunt perfecți ca garnitură lângă fripturi, cartofi copți sau chiar în sandvișuri. Gustul lor dulce-picant se potrivește de minune în zilele reci, aducând un strop de prospețime și energie.
Depozitați borcanele în pivniță, cămară sau alt spațiu răcoros și ferit de lumină, pentru a păstra textura crocantă și aroma intensă. Cu această rețetă, vei obține nu doar o murătură delicioasă, ci și un preparat care va deveni rapid preferatul familiei la mesele de iarnă.