12 aug. 2025 | 08:23
de Violeta Badea

Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima

Sfaturi Culinare
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Reteta de castraveti picanti cu ketchup. Sursa foto: Profimedia

Dacă iubești murăturile cu gust intens, această rețetă simplă de castraveți picanți cu ketchup este alegerea perfectă pentru cămara de iarnă. Preparatul îmbină dulceața, aciditatea și iuțeala într-un mod armonios, iar borcanele dispar rapid de pe raft. Pentru un plus de efect vizual, poți folosi un cuțit ondulat la tăierea castraveților.

O rețetă simplă, dar cu efect garantat

Acești castraveți picanți au avantajul că se prepară repede și nu necesită tehnici complicate. Rezultatul este spectaculos, mai ales datorită marinadei bogate în arome, în care ketchup-ul chilli aduce un plus de iuțeală, iar cel clasic echilibrează gustul.

Dacă îi pregătești o singură dată, vei vedea cât de repede dispar din borcane, așa că e bine să faci mai multe porții din start.

De ce ingrediente ai nevoie și cum se pregătesc

Pentru aproximativ 3 kg de castraveți:

  • 250 g ulei vegetal
  • 180 g zahăr
  • 100 ml oțet 9%
  • 125 ml apă
  • 250 g ketchup chilli
  • 50 g ketchup obișnuit
  • 1,5 lingurițe de sare
  • 80 g usturoi zdrobit

Pașii de preparare:

  • Înmuiați castraveții în apă rece timp de 2 ore pentru a rămâne crocanți.
  • Tăiați-i felii, rondele sau pe lung, după preferință; pentru un aspect mai atrăgător, folosiți un cuțit ondulat.
  • Într-o cratiță, amestecați uleiul, zahărul, oțetul, apa, cele două tipuri de ketchup, sarea și usturoiul.
  • Aduceți marinada la fierbere, amestecând ușor.
  • Turnați marinada fierbinte peste castraveți și amestecați pentru a-i acoperi uniform.
  • Puneți castraveții în borcane curate și acoperiți cu lichidul rămas.
  • Sterilizați borcanele timp de 5-7 minute în apă clocotită.
  • Închideți-le ermetic cu capace, răciți și depozitați într-un loc întunecos și răcoros.

Cum să-i servești și să-i păstrezi

Acești castraveți picanți sunt perfecți ca garnitură lângă fripturi, cartofi copți sau chiar în sandvișuri. Gustul lor dulce-picant se potrivește de minune în zilele reci, aducând un strop de prospețime și energie.

Depozitați borcanele în pivniță, cămară sau alt spațiu răcoros și ferit de lumină, pentru a păstra textura crocantă și aroma intensă. Cu această rețetă, vei obține nu doar o murătură delicioasă, ci și un preparat care va deveni rapid preferatul familiei la mesele de iarnă.

