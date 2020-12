Câștigătorul de la Chefi la Cuțite a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat după 12 ore de la câștigarea concursului

Ionuț Belei și echipa sa au impresionat jurații ”Chefi la cuțite”, bucătari de top în România, în finală, făcându-i să le dea un punctaj care să-i ofere pe tavă câștigul liderului de grup. Dar astfel suna povestea de cu seară, căci la o zi distanță lucrurile s-au precipitat. Bucătarul a ajuns de urgență la spital, după ce a fost la un pas să leșine în aeroport.

Ionuț Belei, în vârstă de 25 de ani, a ajuns de urgență la spital, după ce a fost la un pas să leșine în aeroport. Acesta intenționa să se întoarcă acasă, la Cluj, doar că nici nu a apucat să pășească în avion că i s-a făcut rău. Angajații aeroportului au fost nevoiți să cheme salvarea de urgență, iar acesta a fost transportat la Spitalul Elias din Capitală pentru investigații, acolo unde a fost testat și pentru COVID-19, după cum cere protocolul în aceste vremuri. ”Cuțitul de aur” al lui chef Sorin Bontea a întâmpinat dificultăți de respirație și dureri în zona pieptului. Rezultatul testului COVID-19 a fost negativ.

„Dimineață când am vrut să mă reîntorc acasă, la Cluj, în aeroport am rămas fără aer. M-am speriat. Cei de la control au chemat medicii. Mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Este prima dată când am pățit așa ceva. Mi-au explicat medicii că din cauza stresului și lipsei de somn. Vreau să știți că sunt bine acum. Mi-au făcut și testul COVID-19. Sunt negativ și mă bucur că nu am pățit nimic grav”, a scris Ionuț Belei pe rețelele de socializare.

Tânărul nu se confruntă cu probleme grave de sănătate, deși inițial a crezut că poate avea probleme cardiace, având în vedere simptomele existente. După o serie de analize, medicii i-au transmis că starea de rău a survenit în urma stresului și lipsei de somn.

„Fiind dimineață am băut o cafea. Am vrut să intru înauntru, am făcut controlul, dar doamna de la aeroport mă întreba dacă sunt ok. Nu am vrut să mă panichez. Și după un minut când am trecut de vamă, m-am sprijinit de perete și atunci a chemat doamna salvarea. M-am speriat că nu respiram bine. Și din cauza emoțiilor și a lipsei de somn. Vreau să le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine”, a declarat Ionuț Belei la Antena Stars.