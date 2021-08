Câștigătoarea de la Vocea României care nu a primit premiul de 50.000 de euro. Ce s-a întâmplat, de fapt EXCLUSIV

Maia Mălăncuș, câștigătoarea de doar nouă ani, a primulul sezon de la “Vocea României Junior”, reușea la acea vreme să le demonstreze tuturor, până și profesorului său, Marius Moga, că este un munte de talent. Reporterii de la playtech.ro au stat de vorbă cu aceasta despre noua piesă pe care o are, în prezent, în colaborare cu Ioana Ignat, despre relațiile în care a rămas, după competiție, cu , și nu numai.

Câștigătoarea de al Vocea României nu și-a primit banii

Maia Mălăncuș are până la vârsta de 14 ani foarte multe realizări pe plan profesional! A participat la foarte multe festivaluri prin țară, dar și concursuri unde le-a demonstrat tuturor cât de talentată este.

În 2014, aceasta a reușit să câștige cea de-a zecea ediție a concursului “Next Star” (Antena 1) iar în 2018 i-a convins pe toți că merită să fie “Vocea României Junior” (PRO-TV) și să intre în posesia marelui premiu de 50.000 de euro.

Contactată de reporterii playtech.ro, Maia ne-a vorbit despre colaborarea sa cu Ioana Ignat la piesa “Îți place și ție”, dar și cât de apropiată a rămas de profesorul său, Marius Moga: “Este clar că mi s-a schimbat viața după ce am câștigat dar și .

Pentru că am cunoscut foarte multe persoane care mi-au dorit binele, așa că m-au învățat să fac ceea ce este mai bine pentru viitorul meu. Cu Marius Moga nu am colaborări momentan.

Țin doar legătura cu el și cam atât. Recent, am lansat o piesă cu Ioana Ignat și mă bucur că merge bine. M-aș muta prin clasa a XI a în București, dar asta nu depinde de mine, depinde de ce vor părinții mei.

Scopul meu acum este să ajung să compun o piesă singură și după să le spun tuturor că este compoziția mea proprie. Asta este următorul pas pe care vreau să îl fac în carieră. Plus că vreau să mă lansez și mai mult de atât, îmi doresc să mă promovez”.

Cu cortul, în vacanță

Însă, chiar dacă muncește de dimineață până seara, Maia Mălăncuș ne-a mărturisit că nu uită nici de momentele de relaxare: “Vara aceasta am fost mai mult pe drumuri. Am stat trei săptămâni la București, atunci când am lansat piesa pentru a vedea cum decurge totul după care am fost cu părinții în vacanță cu cortul iar acum sunt la mare cu ei. A fost o vară foarte frumoasă, pentru mine, și interesantă”.

Nu a intrat încă în posesia banilor

În urma competiției din 2018 de la concursul “Vocea României Junior” (PRO –TV), Maia Mălăncuș a intrat în posesia unei sume de bani, mai exact 50.000 de euro. “Momentan nu am intrat în posesia banilor de la .

Aștept să împlinesc 18 ani și după o să mă hotărăsc ce o să îmi cumpăr. Mai sunt câțiva ani până atunci având în vedere că eu am 14 ani”, a conchis pentru playtech.ro, Maia Mălăncuș.