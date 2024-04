Căsătorie șoc în showbizul românesc! S-au cununat în mare secret, chiar astăzi

Relația unui cuplu a fost oficializată vineri, 19 aprilie 2024, în mare secret. Cine sunt partenerii care au decis să se căsătorească, după logodna din vara anului trecut, alături de cei mai apropiați prieteni. După eveniment, au făcut publice imaginile în mediul online. Foto

În vara lui 2023, în timpul unei petreceri organizate cu ocazia zilei sale de naștere, cântărețul și-a chemat iubita alături de el. Tânăra nu avea nici cea mai mică idee că evenimentul urma să ia o altă întorsătură. Și-a privit admirativ partenerul, în timp ce vorbea la microfon.

În timpul discursului, Lino Golden a îngenuncheat și întrebat-o pe iubita lui dacă vrea să îi devină soție. Tânărul i-a făcut o declarație extrem de emoționantă, precizând că o mie de cuvinte nu valorează nimic, mulțumindu-i că îi este alături. Delia Salchievici a acceptat, evident, inelul de logodnă.

Peste relația lui Lino Golden și a Deliei Salchievici a plutit tăcerea multă vreme, cei doi parteneri fiind discreți chiar și în ceea ce privește planurile familiei pe care vor să o formeze. Așa se face că mai nimeni nu a știut că logodnicii au plănuit să se căsătorească vineri, 19 aprilie 2024.

Lino Golden și Delia Salchievici au spus marele „DA!” în fața ofițerului de stare civilă, într-un cadru foarte restrâns. La eveniment au fost prezente doar persoanele foarte apropiate lor, cuplul stând departe de ochii curioșilor. La câteva ore după ce s-au căsătorit oficial, cei doi au făcut totul public.

În mediul online, Lino Golden și Delia Salchievici au făcut publice imagini de la cununia civilă sau nunta civilă pe care au organizat-o la final de săptămână. Amândoi radiază de fericire în fața camerelor de filmat. El a purtat un costum negru, cămașă și adidași-pantofi negri, menținând o postură ceva mai dură.

Delia Salchievici s-a potrivit perfect la ținuta partenerului său. Tânăra a optat pentru o rochie de culoare albă, lungă până în dreptul genunchiului, cu umerii lăsați sub formă de fundă în dreptul pieptului. Machiajul a fost unul de zi, iar părul brunet l-a purtat desprins, aranjat sub forma unor onduleuri.

Căsătoria dintre Lino Golden și Delia Salchievici vine nu după multă vreme după ce cuplul a participat la show-ul Power Couple de la Antena 1. Cei doi au vorbit după experiența în cauză, recunoscând că a reprezentat un test al rezistenței. Au mărturisit că s-au cunoscut mai bine unul pe celălalt.

„Power Couple este un test al rezistentei, inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden.