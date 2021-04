Casa unicat în România, făcută din cauciucuri umplute cu balast, lemn și piatră naturală. Localnicii n-au mai văzut așa ceva

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți cetățeni vor să aibă locuințe ecologice. Acest tip de locuințe sunt mult mai prietenoase cu mediul, iar costurile de construire sunt și ele mult mai mici.

Dacă unii apelează la specialiști în imobiliare, alții aleg să-și construiască singuri astfel de locuințe. Un bun exemplu este ieșeanul Cosmin Scrutu, din comuna Tomești. Bărbatul este inginer constructor, așa că a acceptat provocarea cu plăcere.

Tânărul a început construcția casei din cauciucuri în anul 2013. Ideea de a ridica o asemenea casă diferită a început de la o simplă glumă cu prietenii săi. A terminat casa în urmă cu 2 ani. Imediat după finalizare, s-a mutat în locuința ecologică împreună cu soția sa.

„În anul 2019 ne-am mutat în casă. Față de o locuință obișnuită, costurile unei astfel de case sunt mai mici. Dacă proiectul inițial a presupus ca încălzirea să se facă cu o sobă, am modificat proiectul și în cele din urmă am pus o centrală. A durat mai mult construcția casei pentru că proiectul inițial a suferit niște modificări pe parcurs. Casa însă este făcută cu o fundație din cauciucuri umplute cu balast, am folosit numai materiale reciclabile cum sunt lemnul, balast, piatra naturală”, povestește Ioan Cosmin Scurtu.