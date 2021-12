Casa din România care a fost decorată cu 3.000 de leduri pentru Crăciun. Oamenii se adună aici să vadă imaginile VIDEO

Un român din Alba Iulia a decis ca aceste sărbători să fie, la propriu, pline de lumină. El și-a împodobit casa cu nu mai puțin de 3.000 de leduri, iar rezultatul este spectaculos. Pasionat de instalațiile luminoase și decorul de sărbători, omul și-a transformat locuința cu 3.000 de leduri programate de calculator, reușind să creeze o atmosferă de sărbătoare inedită.

În plus, locuința lui este iluminată în ritmul melodiilor pe care le pune pe computer. Proprietarul și-a început proiectul inedit încă din vară.

”Am început să lucrez la acest proiect din august. Am conceput şi realizat suporturile, am montat ledurile, s-au adunat 100 de ore de muncă. Am avut şi anul trecut un model similar, dar în acest sezon l-am îmbunătăţit”, spune bărbatul din Alba Iulia.