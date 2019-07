Cărțile de identitate se vor schimba. Când se întâmplă și cum vor arăta noile buletine

Cărțile de identitate se vor schimba. Reprezentanții Președinției române a Consiliului și ai Parlamentului Europeanau ajuns la un acord informal, deocamdată, cu privire la regulamentul care va spori securitatea cărților se identitate ale cetățenilor din UE.

Conform acordului despre care este vorba mai sus, cărțile de identitate vor avea un format uniform de card de credit, vor respecta standardele minime de securitate hotărâte de OACI(Organizația Aviației Civile Internaționale) și vor avea și o zonă optică de citire. De asemenea, buletinele vor avea incluse și o fotografie și două amprente digitale ale titularului, ce sunt stocate în format digital, pe un cip fără contact.

Ministerul Afacerilor Interne(MAI) informează că noile norme propuse vor îmbunătăți securitatea documentelor prin introducerea standardelor minime enumerate mai sus prin informațiile conținute, dar și pentr elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit. „Securitatea pe întreg teritoriul UE nu poate fi realizată decât prin asigurarea securităţii în fiecare stat membru. Noile norme privind standardele de securitate pentru documentele de identitate ne vor permite să depistăm mai uşor cazurile de fraudare a documentelor şi de furt de identitate, îngreunând acţiunile teroriştilor şi infractorilor şi facilitând totodată libera circulaţie a călătorilor de bună credinţă”, a explicat Carmen Dan, ministrul MAI.

Conform oficialilor MAI, buletinele vor trebui produse în format uniform de card de credit(ID-1). De menționat este că documentele vor avea o perioadă minină de valabilitate de 5 ani și o perioadă maximă de valabilitate de 10. MAI are deja un plan prin care să adapteze legislația națională la cerințele europene. „În noile cărţi de identitate ale cetăţenilor români vor fi introduse elemente de siguranţă în plus faţă de cele actuale în scopul de a facilita călătoria în afara ţării, dar şi pentru a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor instituţii publice. De asemenea, după modificarea legislaţiei vor putea fi eliberate cărţi de identitate şi pentru minorii cu vârste sub 14 ani, la solicitarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali”, a transmis MAI.