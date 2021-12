Carrefour România a dat 2 lovituri în doar o săptămână. Anunț genial pentru români

Unul din cei mai importanți jucători de pe piață, Carrefour, își extinde afacerile la nivel național. În urmă cu trei zile lansa un nou magazin în Județul Vaslui, în orașul Bârlad. Conform unui comunicat emis pe adresa redacției, Carrefour lansează un nou hipermarket în Prahova, în Ploiești. Odată cu deschiderea hipermarket-ului din Ploiești, compania ajunge la un total de 43 de magazine, la nivel național.

Carrefour vine din urmă cu 43 de magazine la nivel național

Unul din cei mai constanți și prezenți pe piața de retail, Carrefour a avut un an 2020 plin de angajament, spun rerpezentanții companiei. Anul 2020 a fost, de asemenea, un an decisiv pentru Carrefour, într-o criză care a accelerat schimbările în curs de desfășurare, spune directorul general al companiei.

„În urmă cu trei ani, planul Carrefour 2022 a marcat un prim punct de cotitură pentru Grupul nostru. Trei ani de desfășurare impecabilă a transformării noastre au stabilit un model de creștere care se bazează pe satisfacția clienților și pe noile tendințe de consum. Astăzi, acest model asigură dinamismul durabil al vânzărilor noastre și profitabilitatea Grupului nostru și ne permite să generăm o capacitate de finanțare semnificativă pentru a ne continua dezvoltarea. Rezultatele noastre din 2020 sunt o dovadă în acest sens. Suntem încrezători pentru viitor și traducem această încredere în noi angajamente operaționale și financiare.”, declara Alexandre Bompard, președinte și director general al Carrefour România.

Un nou magazin la Ploiești

Așa se face că, în planul companiei de expansiune la nivel național, au decis deschiderea a două noi hipermarket-uri. Unul a fost deschis în urmă cu trei zile, la Bârlad, în județul Vaslui. Cel de-al doilea va fi deschis astăzi în județul Prahova, mai exact în Ploiești, conform comunicatului emis de companie.

„3 decembrie 2021, București – Cel de-al doilea hipermarket Carrefour din zona Ploiești și primul din orașul prahovean este situat în incinta noului centru comercial Prahova Value Centre, dezvoltat de Prime Kapital Developments în cartierul Democrației. Noul magazin pune accent în sortimentația sa pe produse de la micii și marii producători locali și regionali, pe care le include într-un portofoliu extins. Noul magazin din Ploiești oferă opțiuni pentru o alimentație sănătoasă la prețuri accesibile, prin gama variată de fructe și legume proaspete, românești, preparatele tradiționale, dezvoltate aproape de Ploiești, produsele BIO, selecția extinsă de vinuri în zona WineSquare, inclusiv de la producătorii locali și regionali, precum și zona Gastro cu preparate și produse proaspete locale și internaționale.”, anunță Carrefour în comunicatul său.

Noul magazin este situat în Ploiești, locația fiind în Piața 1 Decembrie, nr. 1. Păstrând același format, hipermarket-ul Carrefour ploieștean va fi deschis de luni până duminică, între 07:00 – 21.00. Încă din prima zi Carrefour propune clienților săi peste 50.000 de produse, toate la prețuri accesibile.

Locația se întinde pe o suprafață de vânzare de 4.140 mp, cu aproximativ 800 de locuri de parcare gratuită. În incinta magazinului clienții vor avea acces la 5 case tradiționale, 7 case rapide Self Checkout cu plata prin cash/card și 5 case Self Checkout cu plata exclusiv prin card, plus accesul la conexiune WI-FI gratuită.

Hipermarketul Carrefour – deschis producătorilor locali mici și mari