Carne de miel sau ied, de Paște? Care e cea mai bună alegere și cum se gătesc corect, de fapt

Carnea de miel sau ied sunt variantele între care oamenii oscilează de Paște. Din ce în ce mai mulți încep să o prefere pe cea de ied, considerând-o mai sănătoasă, dar și fiind puțin mai ieftină. Diferențele dintre cele două tipuri de carne și cum se gătesc corect.

Alegerea potrivită pentru Paște. Carnea de ied, mai ”ușoară” decât cea de miel. Detalii despre modul de preparare

Principala deosebire între carnea de ied și cea de miel constă în conținutul de grăsimi. Iedul are mult mai puține, 2,6 grame la 100 de grame de carne, în vreme ce mielul are 21 de grame lipide la 100 de grame de carne. Motivul este că iezii și caprele nu cresc în regim industrial, ci în natură și se hrănesc natural. Tocmai de aceea carnea lor este mult mai bogată în proteine și săracă în grăsimi.

Carnea de ied are un conținut de colesterol mai scăzut chiar și decât carnea de pui. Și numărul de calorii este mai mic, anume 143 pe suta de grame de carne. Carnea de miel, în schimb, are mai mult decât dublu, 294 de calorii. Iedul are și un conținut ridicat de proteine și fier. Pe de altă parte, mielul are o carne marmorată, cu mai multă grăsime, deci este mai gustoasă. Acest tip de carne trebuie marinat pentru gust și frăgezime și poate fi gătit atât repede, la grătar, cât și preț de mai multe ore, la cuptor.

Având mai puțin grăsimi, carnea de ied este mai fibroasă, de aceea se pretează la o gătire lentă, la foc mic, ore întregi la cuptor. Dacă este preparată la foc mare, se întărește. Trebuie menționat și că ambele tipuri de carne pot fi condimentate din belșug, în special dacă nu sunteți familiarizați cu gustul și mirosul lor. Condimentele perfecte pentru ele sunt piper negru, usturoi, rozmarin, cimbru, salvie, paprica și ghimbir.

Reguli de care trebuie să ținem cont când cumpărăm carne de miel

„Este o carne săracă în calități nutritive, o carne infiltrată, o carne cu umiditate crescută, uneori cu aspect gelatinos. Ideal este să cumpărăm un miel care are în jur de 10 – 12 kilograme cu o vârstă de peste șase săptămâni. La șase săptămâni îi erup cornițele și ne putem ghida după acest indiciu,” a explicat Elena Ișan, șef laborator la DSV Iași.

Diferența dintre un miel de 7 kg și unul de 12

La un animal care cântărește sub 8 kilograme „carnea nu este formată, are foarte multă gelatină și scade foarte mult. Uitați ce înseamnă practic 6 kilograme diferență între un miel și celălat. Ce înseamnă pulpa asta din spate și pulpa asta”, explică Cătălin Aramă, crescător de animale.