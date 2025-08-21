Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut

Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
21 aug. 2025 | 12:19
de Daoud Andra

FOTO: Pixabay

Puțini știu că, deși pare simplu să gătești cârnați la tigaie sau pe grătar, rezultatul final poate fi de multe ori dezamăgitor: fie rămân cruzi la mijloc, fie se usucă, fie nu capătă culoarea rumenă și apetisantă pe care ne-o dorim. Cea mai comună greșeală este să îi arunci direct într-o tigaie încinsă cu ulei sau pe un grătar fierbinte. Atunci, se întâmplă adesea ca învelișul să se ardă ori să crape, în timp ce interiorul rămâne insuficient gătit.

Secretul pentru cârnați perfect rumeniți

Natasha, fondatoarea blogului culinar The Cherry Plum Kitchen, a dezvăluit un truc culinar simplu, dar surprinzător, care asigură cârnaților o textură crocantă la exterior și o suculență delicioasă la interior: poșarea lor înainte de prăjire sau rumenire.

Metoda presupune să așezi o cratiță cu apă pe foc mare, până ce începe să clocotească. În acel moment, se reduc ușor flăcările pentru a obține un clocot domol, apoi cârnații se introduc cu grijă în apă. Ei trebuie lăsați să fiarbă încet timp de aproximativ 10 minute, înainte de a fi scoși pe hârtie absorbantă și uscați bine.

Deși poate părea ciudat, această etapă are un rol esențial: prin poșare, cârnații sunt gătiți uniform la interior, iar aburul păstrează grăsimea și sucurile naturale în carne. În plus, se evită spargerea învelișului, o problemă frecventă atunci când cârnații sunt prăjiți direct, reci, scoși din frigider.

Cum îi faci crocanți și rumeniți la final

După cele 10 minute de poșare, cârnații sunt practic gătiți, însă lipsește partea cea mai apetisantă: crusta crocantă și culoarea aurie. Pentru aceasta, se trece la etapa a doua – rumenirea.

Se încinge o tigaie cu puțin ulei sau se așază cârnații pe grătar, la foc mediu spre mare, și se lasă câte 1-2 minute pe fiecare parte, până capătă o culoare uniformă, brun-aurie. Avantajul este că nu mai există riscul ca exteriorul să se ardă înainte ca interiorul să fie pătruns. În acest moment, poți mări temperatura, fără teama de a-i usca.

Pentru cei care vor să dea un plus de aromă cârnaților, Natasha recomandă ca, în loc de apă simplă, să se folosească supă de carne, ierburi aromatice sau chiar bere în timpul poșării. Astfel, gustul va fi mai intens, iar carnea va absorbi subtil condimentele din lichid.

Secretul cârnaților perfecți stă în această pregătire de 10 minute înainte de a-i rumeni. Prin poșare, se păstrează suculența, se asigură o gătire uniformă și se evită crăparea învelișului. Etapa finală de prăjire sau grătar adaugă textura crocantă și aspectul apetisant.

