Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni îngrozitoare”

Carmen Tănase își păstrează cu vehemență poziția de cetățean care refuză să se vaccineze și să se testeze anti-Covid-19. Conștientă de riscurile pe care și le asumă, actrița a dezvăluit recent că este foarte împăcată cu decizia sa, oferind și câteva argumente în acest sens.

Invitată în emsiunea “Sinteza Zilei”, Carmen Tănase a fost întrebată ce va face dacă se va impune pașaportul verde în toate orașele, după ce Timișoara a devenit primul oraș în care va exista această condiție. Actrița, care a fost mereu împotriva acestui trend al vaccinării, susține că va lupta cât va putea pentru dreptul ei, iar atunci când nu se va mai putea, se va conforma și vas ta izolată.

În cadrul aceleiași emisiuni, Carmen Tănase a declarat că nu crede în testarea anti-Covid-19 dintr-un motiv foarte clar: aceasta l-a ascultaa pe însuși inventatorul acestei tehnologii care susținea că tehnologia PCR a fost creată pentru cercetare și nu pentru a pune un diagnostic.

„Pentru că întâmplător l-am văzut acum un an și ceva, un an și jumătate pe însuși inventatorul aceste tehnologii Real Time PCR care spunea într-un interviu, înainte de a muri desigur, într-un interviu pe înțelesul tuturor de ce acest test, sau tehnologia asta pe care inventat-o nu poate pune un diagnostic.

Actrița a fost, de asemenea, întrebată ce va face dacă lumea o va critica pentru faptul că a ieșit din rând și și-a impus propriile sale limite.

Din întâmplare, am intuit din capul locului, apoi m-am și informat și am văzut, am ascultat foarte mulți specialiști care, din păcate, sunt banați, sunt interziși. Oameni care sunt întradevăr cu premii, unii chiar Nobel, care au publicat cărți, care au publicat în reviste de specialitate care spun cu totul altceva și de care nu se ține seama. Eu la specialişti mă uit. Eu ascult sfatul autorităţilor şi mă uit la specialişti”, a dezvăluit Carmen Tănase.

Deși în alte țări se practică, în România nu crede că vor exista astfel de proteste, în ciuda faptului că libertățile cetășeanului sunt îngradite rapid și abuziv. Ca motiv, actrișa consideră că nivelul nostru de reacții a fost testat și nu au existat rezultate potrivit cărora ne luptăm prea mult pentru drepturile noastre.

Carmen Tănase susține că nu mai crede în amenințările autorităților, care avertizează de luni bune vizavi de posibile consecințe, în condițiile în care această boală cu PR agresiv nu așteaptă. În plus, actrița se revoltă împotriva obligativităii impuse și a contradicțiilor pe care autoritățile le trnamsit încă de la începutul pandemiei.

„Nu am cum să cred lucrurile astea. Nu am cum. Este o boală cu un PR agresiv. O boală care într-adevăr ucide oameni la fiecare pas nu mai are timp cineva să îi facă un asemenea PR. Ori eu văd de un an şi jumătate PR, PR, PR. E ca un fel de toacă, în continuu la radio la televiziune poartă mască, fă aia, dacă nu porţi mască mori, dacă nu te vaccinezi, dacă nu te imunizezi, nişte minciuni îngrozitoare.(…)

Nu mai amenința că omul o să facă împotrivă, este o chestie de psihologie simplă. Nu se spune adevărul. Oamenii s-au contrazis. Faucci s-a contrazis de 700 de mii de ori, nicio problemă s-a mers mai departe(…) Ne-am întors total cu fundul în sus. Este o societate din care cred că nu mai vreau să fac parte”, a mai spus actriţa Carmen Tănase.