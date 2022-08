Carmen Tănase a dat lovitura pe Tik Tok. Ce ar dori să facă cu banii obţinuţi din asta: „I-am spart”

Carmen Tănase a dat lovitura pe Tik Tok. Totul a început sub formă de glumă, însă s-a transformat în ceva surprinzător de frumos pentru internauți. Dacă activitatea de pe platforma de socializare în cauză ar fi monetizată, celebra actriță și-ar putea îndeplini unul dintre cele mai mari visuri pe care le are. Nu vrea ajutorul nimănui, vrea să facă totul cu proprii ei bani.

Carmen Tănase și-a făcut cont pe platforma de socializare Tik Tok. De fapt, contul nu a fost făcut de ea, ci de o domnișoară. Actrița de renume a mărturisit că nu se pricepe la chestiunile ce au legătură cu online-ul. Într-un moment de amuzament a spus că, dacă devine activă pe Tik Tok, îi „sparge” pe internauți. Și chiar așa s-a întâmplat.

După ce i s-a făcut cont pe Tik Tok, actrița a publicat un material video care prezenta un schimb de replici din celebrul serial care a consacrat-o. Este vorba despre telenovela „Inimă de țigan”, în care Carmen Tănase a jucat rolul personajului Flăcărica. Întrecând orice așteptare a artistei mult îndrăgite de români, clipul publicat pe Tik Tok a strâns nu mai puțin de 4,9 milioane de vizualizări.

Tot dintr-o glumă am zis că, dacă intru, „îi sparg”. Și i-am „spart”. Am 4,9 milioane de vizualizări la primul video. M-a luat și pe mine prin surprindere. Așa că și din asta aș putea face bani, nu?”, a declarat Carmen Tănase, într-o intervenție pentru EGO.ro .

Succesul pe care îl are Carmen Tănase pe Tik Tok ar putea veni la pachet cu o altă realizare. Dacă interacțiunile de pe Tik Tok ar fi monetizate, Carmen Tănase ar putea să își vadă cel puțin unul dintre visurile sale devenind realitate. Știm cu toții că actrița este o iubitoare a animalelor și nu ar putea să le atingă nici măcar cu un fir de păr, cum spune o vorbă din popor.

Ei bine, Carmen Tănase își dorește foarte mult să deschidă un adăpost pentru animale. Nu vrea să facă acest lucru pe bază de donații, în schimb. Actrița a precizat că vrea să realizeze acest proiect doar din proprii săi bani. Așa că, dacă Tik Tok ar fi monetizat, ar avea șanse mari să-și pună în practică dorința.

Are drept model în acest sens una dintre prietenele sale. În loc să călătorească în lume, chiar și cu avionul privat, aceasta investește toți banii pe care îi are într-un „cămin” pentru animale. Timpul liber și-l petrece îngrijind de acestea. Carmen Tănase spune că și-ar dori ca, la rândul său, să ajute cât mai multe animale posibil.

„Adăpostul de câini este visul meu. Chit că l-oi face la 80 de ani, dacă îi apuc, las mai departe cuiva să se ocupe. Bine, eu aș vrea să fac mai multe lucruri. Asta este cel mai la îndemână pentru un buget mărișor, dar cât de cât accesibil.

Am în cap să fac un așezământ, că nu pot să-i zic azil, pentru bătrâni, cum nu a mai fost vreodată. Așa cum și un adăpost de câini cum nu a mai fost vreodată în România. Adică eu am în cap. Capul meu lucrează tot timpul. Bani nu am. (…) Dacă se monetizează Tik Tok-ul, nu mai am nicio problemă. Că e plin”, a mai spus Carmen Tănase.