Carmen Iohannis, apariție diafană în prima zi de școală. Prima-doamnă și-a schimbat din nou stilul. Cum s-a îmbrăcat la deschiderea noului an școlar

Ca în fiecare început de an școlar, inclusiv Prima Doamnă a participat și astăzi la deschiderea oficială a noului an școlar. Așa se face că cei prezenți au putut-o vedea pe Carmen Iohannis într-o apariție diafană în prima zi de școală. Prima Doamnă și-a schimbat din nou stilul, iar cei prezenți au putut vedea cum s-a îmbrăcat la deschiderea noului an școlar.

Carmen Iohannis, apariție diafană la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”

Astăzi ar fi trebuit să fie alături de președinte, dar Prima doamnă, într-o apariție diafană, a fost prezentă la instituția de învățământ unde predă limba engleză, la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu, pentru prima zi de școală.

Cei aflați în curtea Colegiului au putut observa că Prima-doamnă și-a schimbat din nou stilul, iar în luarea de cuvânt din deschidere avea să recunoască faptul că „Mi-a fost dor de copii”.

Din informațile venite din cadul instituției de învățământ, Carmen Iohannis ar putea fi în ultimii ani de profesorat, având în vedere că a ajuns la vârsta la care ar fi putut ieși la pensie.

„Având în vedere că doamna Iohannis nu împlinește vârsta de 65 ani până la data de 01 septembrie 2024, acesta și-a exprimat opținea de a ramâne în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în perioada prevăzută de calendarul mobilității personalului didactic”, au anunțat reprezentanții ISJ Sibiu pentru Romania TV.

Cum s-a îmbrăcat la deschiderea noului an școlar

Carmen Iohannis a decis să își schimbe look-ul, de data asta alegând o rochie de culoare crem cu imprimeuri simple, și cu părul strâns în coc, și purtând o pereche de ochelari de soare.

Toți cei aflați la eveniment i-au admirat vestimentația, ascultând și discursul pe care aceasta l-a avut în fața colegilor și a elevilor sibieni, ulteriorn declarând:

„A fost o zi plină de emoție și bucurie ca în fiecare început de an școlar și mă gândesc cu drag la toți elevii și părinții dințară, și bunicilor și le doresc tuturor un an bun și rezultate frumoase. Să auzi numai de bine”, a transmis Carmen Iohannis, conform oradesibiu.ro.

Din informațiile recente, soția președintelui nu a renunțat la catedra sa de limba engleză, astfel că și în acest an școlar va preda aici, având și funcția de diriginte, ca și în anii trecuți.

Prima zi de școală, deschisă oficial de Klaus Iohannis în București

Astăzi a sunat primul clopoțel din anul școlar 2024-2025 peste tot în România. În Capitală au avut loc deschiderile oficiale, în prezența unor politicieni de top, printre care și actualul președinte Klaus Iohannis, de altfel la ultima sa prezență în această calitate, dar singur, nu alături de soția sa Carmen Iohannis.

Președintele a mers la Colegiul Național „Mihai Viteazu” din București, în prezența cadrelor didactice de aici, a directorului instituției, elevilor și părinții acestora. Așa cum era de așteptat, Klaus Iohannis a ținut și un discurs, concluzia acestuia fiind următorea: