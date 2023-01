Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru prima jumătate a anului 2023. Vor avea loc multe schimbări

Carmen Harra lovește din nou, după ce a făcut o nouă serie de previziuni incredibile pentru prima jumătate a anului 2023. Potrivit spuselor specialistei, anul 2023 se află sub incidența cifrei 7, cea a lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.

Anul 2023 se află sub incidența cifrei lui Dumnezeu, 7, iar România pare să aibă un viitor promițător și strălucit, susține clarvăzătoarea Carmen Harra.

Vedeta a specificat faptul că țara noastră va traversa o perioadă favorabilă, în următorii ani, deoarece se va pune punct unei anumite ere. Mai mult de atât, România va adopta noi practici politice ce vor aduce îmbunătățiri considerabile, susține Carmen Harra.

„2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7, care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este un an care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume.

Este însă un an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție.

Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în acest an. O să pornim într-o altă direcție. Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare.

Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în 2023. Dar per total e un an în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a declarat Carmen Harra, exclusiv pentru Ciao.