Carmen Grebenișan, despre operațiile estetice. Prin ce a trecut concurenta Asia Express când și-a mărit bustul

Carmen Grebenișan, ”regina Instagramului” și concurentă, alături de Alina Ceușean la Asia Express, a fost supusă în anul 2015 unei intervenții de implant mamar, operație pe care vedeta și-a dorit-o foarte mult.

Carmen Grebenișan, despre operațiile estetice

Carmne Grebenișan are două intervenții estetice: implant mamar și acid hialuronic în buze. Despre prima dintre intervenții vedeta a vorbit într-un vlog realizat cu ceva timp în urmă. Aceasta a răspuns întrebărilor celor care s-au gândit la o astfel de intervenție, povestind din experiența proprie ce a însemnat un implant mamar, ce a simțit și prin ce dureri a trecut pentru a ajunge la rezultatul visat. Intervenția sa a costat 2800 de euro și a fost făcută la Cluj.

”M-am dus cu mașina către spital, era Alina cu mine, stăteam pe patul acela de spital, în momentele acelea cât am așteptat credeam că nu se mai termină. Când am intrat într-un salon, totul era alb, steril, așteptam să-mi introducă branula, mi-au introdus o substanță, a început să mi se facă foarte somn, mă simțeam foarte comod. Îmi amintesc asta. În următorul moment m-am trezit, auzeam voci în stânga și-n dreapta și primul lucru la care m-am gândit a fost să mă uit să văd (n.red, spre implanturi). Am zis: Doamne, nu-mi vine să cred că am trecut și prin asta. Eram deja foarte încrezătoare în mine, nu-mi mai păsa de nimic.

”Am simțit că am doi bolovani în loc de sâni”

Când m-am ridicat de pe pat am simțit că am doi bolovani în loc de sâni, efectiv am crezu că o să-mi pice sânii, îi țineam întruna cu mâna. Nu mi-a plăcut că a trebuit să stau două zile cu acele tuburi de drenaj, începea să se simtă durerea. Îmi era foarte greu să respir, simțeam că implanturile îmi stăteau pe plămâni. Dimineața mă dureau mai tare sânii, puteam să ridic mâinile doar puțin, la un unghi de 90 de grade. Exact ca o febră musculară, așa se simte durerea. Au fost două zile critice în care am avut tuburile de drenaj și în tot acest timp am avut o bustieră. (…) Am început apoi să mă recuperez destul de repede, am încercat să nu mai fumez sau să beau alcool ca să mă recuperez cât mai repede”, a spus Carmen Grebenișan, concurenta de la Asia Express.