Carmen Grebenișan de la Asia Express și-a înșelat iubitul, iar acum a povestit public cum s-a întâmplat

În timp ce unele iubiri se sfârșesc, altele se leagă – astfel se poate rezuma începutul relației pe care o are Carmen Grebenișan cu noul ei iubit, farmacist de profesie. Bloggerița a făcut mai multe dezvăluiri fără perdea despre povestea sa de dragoste, în cadrul unei emisiuni.

Viața lui Carmen s-a schimbat din multe puncte de vedere după ce a participat la unul dintre cele mai dificile reality show-uri din România, Asia Express. Unul din aspectele care s-au schimbat ține de viața personală. Bloggerița s-a despărțit de iubitul ei, cu care a împărțit 3 ani din viață, la revenirea de pe tărâmul asiatic. Fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 se declară mai fericită ca niciodată, dezvăluind detalii despre noua cucerire.

După ce a anunțat că are un nou iubit, toți credeau că este vorba despre Florin Ristei, fostul ei coleg din competiție, pentru că de-a lungul show-ului ei s-au tachinat, fanii crezând că de aici și până la dragoste mai e doar un pas. Nu e vorba de artist, însă, ci de un bărbat, mai mic decât ea. Detaliul picant nu este acesta, ci faptul că cei doi s-au cunoscut pe vremea când Carmen se iubea cu fostul.

„Sunt bine cam din februarie. Nu are nicio legătură Asia Express cu despărțirea. Singură nu stau prea mult, nu îmi place. Am nevoie de confort, să știu că este o persoană lângă mine. Nu prea îmi place ca lumea să mă bibilească. E foarte frumos și lucrurile au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta. Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten.

Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înteles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, a povestit Carmen Grebenișan în cadrul unei emisiuni.