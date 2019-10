Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, prima apariție publică, după împăcare. Ce rochie a purtat cântăreața

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp formează iarăși un cuplu, iar astfel cei doi și-au făcut o primă apariție, în calitate de îndrăgostiți proaspăt împăcați.

Artiștii și-au făcut apariția publică, chiar cu câteva zile în urmă, iar astfel au surprins pe toată lumea. Momentul este unul filmat și cei doi par mai îndrăgostiți unul de altul ca niciodată. Bărbatul a avut parte de o surpriză de zile mari, chiar când și-a sărbătorit ziua de naștere. Internauții au mai putut afla, din imaginile făcute publice pe conturile lor de pe rețelele sociale, și faptul că bruneta a fost cea care a pus la cale totul.

Carmen de la Sălciua și-a făcut apariția când artistul se aștepta mai puțin, și nu oricum, pentru că a dorit să îi ureze clasicul „La mulți ani” cu mare stil. Aceasta a venit cu foarte multe baloane, în nuanțe aurii, pentru a-i arăta fostului soț cât de mult îl prețuiește. La rândul său, Culiță Sterp le-a arătat tuturor cât de mult o iubește pe Carmen, pentru că în imagini apare în ipostaze drăgăstoase și o strânge în brațe cu putere pe cântăreață.



„Aseară am avut parte de surpriza vieții mele… cântam, era atmosfera, toată lumea se distra, și deodată văd că începe lumea să iasă afară, nu știam ce se întâmplă, toată lumea știa, inclusiv colegii mei de formatie, dar eu nu știam nimic. Mă gândeam că iese lumea pt că era cald înăuntru, dar nu era așa după ce au ieșit mai mult de jumate din sală, vine un prieten la mine zi zice “Hai repede afară că ți-a lovit cineva mașina, a fost accident”.

Când am auzit asta vă dati seama că am oprit și am ieșit afara. Și afară ce să vezi, mare surpriza , cu artificii și ditamai cadoul , când îl deschid cine iese din el? Puteți vedea și voi cu ochii voștri! Nimeni alta decât fosta, actuala și viitoare mea iubire! Femeia cu care mi-am dorit tot timpul și îmi doresc o familie! Ea este cadoul meu, trimis de Dumnezeu, pt că mai mare nici nu există”, a povestit Culiță Sterp pe rețelele sociale.