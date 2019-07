Carmen Dan îl ironizează pe Klaus Iohannis, în văzul tuturor. Cum era aia cu ”imediat adică imediat”?

Carmen Dan îl ia peste picior pe Klaus Iohannis. Aceasta i-a adresat ironii în public. Totul s-a petrecut după ce președintele nu a avut niciun fel de reacție la demisia ministrului de Interne.

Carmen Dan, ironii la dresa lui Klaus Iohannis

Carmen Dan îl ia peste picior pe președintele României. Acest lucru s-a petrecut în contextul în care aceasta și-a dat demisia, iar șeful statului nu a avut nicio reacție. „#intrebareazilei Cum era aia cu “imediat, adică imediat”!?”, întreabă retoric Dan.

Postarea celei din urmă a venit la doar câteva ore după ce Viorica Dăncilă a anunțat faptul că a avut o discuție cu Klaus Iohannis în privința noilor propuneri de miniștri. Premierul a afirmat atunci că așteaptă încă un răspuns din partea președintelui. Amintim că pe 29 mai Klaus Iohannis a solicitat demisia imediată a miniștrilor de Interne și Externe. „Imediat înseamnă imediat”, spunea atunci Iohannis.

„Cred că PSD a cedat în fața lui Iohannis”

Carmen Dan a anunțat oficial că și-a depus mandatul și că nu va cere colegilor săi nimic, astfel că „Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Înţeleg din cauză că nu mi-am făcut treaba. E o decizie politică. Înțeleg că nu intră în discuție nicidecum un criteriu de neperformanță.

E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. Mă aștept să ia act de demisia mea. Acum am discutat cu premierul. Demisia e un gest unilateral”, a anunțat ministrul. De asemenea, a susținut că nu este emoționată, doar în măsura în care a investit în acel minister, și speră totuși să rămână în topul încrederii Ministrului de Interne. La final i-a urat succes colegului său, senatorul Moga.