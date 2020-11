Carmen Brumă, dezbrăcată pe internet. Iubita lui Mircea Badea a apărut fără sutien și toată lumea a văzut-o

Celebrul moderator Mircea Badea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Carmen Brumă. Vedeta TV, alături de Carmen, are o familie frumoasă, iar Carmen, acum mămică, nu de puține ori a încins rețelele de socializare cu postările sale, mai puțin ”îmbrăcate”.

În 2014 Carmen Brumă și Mircea Badea deveneau fericiții părinți ai unui băiețel, Vlăduț, ajuns acum la vârsta de 6 anișori. Luase în greutate la vremea sarcinii, dar Carmen Brumă și-a revenit repede la silueta de invidiat. Aceeași siluetă pe care și-o menține și astăzi. Relația lor merge bine și asta se vede și în postările vedetei pe rețelele de socializare. Zilele trecute Carmen Brumă a încins Instagram-ul, după ce a publicat câteva instantanee cu ea, mai puțin îmbrăcată. Fanii vedetei, mai ales cei masculini, deja au încins butoanele de like, și trebuie să recunoaștem pentru vârsta ei, Carmen arată chiar foarte bine. (vezi galerie)

Carmen Brumă și Mircea Badea se iubesc și acum, la fel ca acum 20 de ani când s-au cunoscut, cel puțin așa declară Carmen. Deși împreună de atâta vreme, și cu un copil, cei doi nu și-au pus vreodată problema căsătoriei. De altfel într-un interviu de prin 2014, Carmen Brumă declara:

La cei 42 de ani ai săi, Carmen Brumă, chiar dacă ne aflăm în pandemie, face sport și se ține de dieta care a ajutat-o să se mențină în formă. A recunoscut că nu are un anume secret de arată atât de bine, ci doar că face sport și mănâncă cu atenție.

”Aşa numitul “secret” al siluetei are mai multe ingrediente, dar cel mai important e disciplina. Îmi este foarte des lene. Tocmai de aceea am învăţat să o păcălesc! Lenea e un sentiment înşelător şi tranzitoriu! Ea are asupra ta puterea pe care i-o dai! Trăirea pe care o ai după ce îţi învingi lenea e mult mai intensă şi plăcută decât starea iluzorie de confort atunci când cedezi în faţa lenei. Nu am oscilaţii mari de greutate aşa cum s-a văzut în anii de când mă ştiţi. 1-2 kg, ceea ce e considerat normal.”, povestește Carmen Brumă.