Care pâine este mai sănătoasă, de fapt: albă sau neagră? Medicul Vlad Ciurea, avertisment pentru români

Medicul Vlad Ciurea a explicat care ar fi cea mai sănătoasă pâine pentru români. Află în rândurile de mai jos ce este cel mai bine să consumi – pâine albă sau pâine neagră. Ce caracteristici prezintă fiecare și care sunt riscurile pentru sănătate.

Ce pâine este cea mai bună, de fapt?

Zeci de sortimente de pâine sunt disponibile spre vânzare pe rafturile marilor supermarketuri. Unele sunt mai bogate în nutrienți decât altele. Anumite tipuri au, în mod natural, o cantitate bogată de fibre, vitamine și minerale, în timp ce altele au adaosuri de ingrediente.

Desigur, la fel ca mulți alți cumpărători, probabil te întreb și tu ce fel de pâine este cel mai bine să pui pe masă, pentru a te bucura și de o stare de sănătate bună. Nu poți schimba totul doar prin tipul de pâine pe care îl consumi, însă produsul poate juca un rol important în unele privințe.

Ce caracteristici are pâinea albă

Pâinea albă mai este cunoscută și după denumirea „aliment gol”. Asta pentru că, în compoziția ei, prezintă mult amidon, pe care organismul îl transformă în zahăr și în grăsimi. Acest aliment, dacă nu este consumat echilibrat, conduce la declanșarea multor afecțiuni de sănătate.

Probabilitatea de a te confrunta cu diabet zaharat, afecțiuni cardiovasculare, constipație și alte probleme la nivelul organismului uman, după consumul exagerat de pâine albă, este foarte ridicat.

Ce explicații dă medicul Vlad Ciurea

„Pâinea, în cantitate mică, este bună. Dar pâinea pentru creier moleșește activitatea cerebrală. Tot carbohidrat este la bază. Iar amidonul stă la baza carbohidraților. Îmi pare rău, dar astea sunt adevărurile”, a explicat medicul Vlad Ciurea.

Ce caracteristici are pâinea neagră

Majoritatea tipurilor de pâine neagră sunt preparate cu făină de secară, mai întunecată și mai densă de felul său. În comparație cu pâinea albă, cea neagră este adesea considerată mai hrănitoare. Unele cercetări arată că cea din urmă pâine poate avea un impact mai mic asupra zahărului din sânge.

Pâinea preparată pe bază de făină neagră are conținut mai ridicat de fibre, de obicei, decât cea preparată cu ajutorul făinii albe. În plus, specialiștii spun că încetinește și procesul de digestie a carbohidraților. Ajută, așa cum am amintit, la reducerea cantității de zahăr din sânge.