Care este starea fetiței rănite în accidentul din Pantelimon. Ce s-a întâmplat cu ea chiar în ziua în care fratele său a fost înmormântat

Un incident tragic a cutremurat comunitatea din Pantelimon. O fetiță de 7 ani, victimă a unui accident rutier provocat de un șofer de 17 ani, a suferit o traumă de neimaginat. Fetița a ieșit din comă exact în ziua înmormântării fratelui ei de 9 ani, fiind într-o stare foarte fragilă.

După o intervenție chirurgicală complexă și de durată, care a durat 9 ore și a avut ca scop inițial salvarea piciorului, medicii au fost obligați să-l amputeze pentru a-i salva viața. Fetița a fost spitalizată după accidentul care a avut loc pe 28 iulie, în urma coliziunii cu vehiculul condus de un tânăr de 17 ani.

Pe 1 august, în ziua înmormântării fratelui său, fetița s-a trezit din comă și a aflat că i-a fost amputat un picior. Din păcate, părinții ei și echipa medicală au hotărât să nu-i dezvăluie încă vestea tragică a morții fratelui, ținând cont de starea ei emoțională extrem de fragilă.

„S-a trezit, mama și psihologul spitalului i-au spus că piciorul i-a fost amputat. Fetita se află, încă, sub imperiul șocului, dar și al calmantelor. Are lacune de memorie, nu își amintește cu exactitate tot ceea ce s-a întâmplat. Părinții și medicii s-au consultat și au decis să mai aștepte, să nu-i spună că fratele ei a murit. Mama ei a venit la spital imediat după ce înmormântarea băiatului, iar de atunci nu a mai plecat nicio clipă. Este distrusă, a avut nevoie de intervenția medicilor în repetate rânduri”

După accident, șoferul de 17 ani a fost reținut și este acum în arest preventiv, în timp ce colegul său de 19 ani se află sub control judiciar. Tatăl tânărului șofer a exprimat un profund regret în legătură cu incidentul tragic.

„Îmi pare mie rău, îmi pare mie rău pentru treaba asta, să știți. Este un copil… Ne pare rău, nu am vrut să se întâmple treaba asta. Dumneavoastră aveți copii? Dacă copilul dumneavoastră face ceva ce nu doriți vă pare bine, ca să îmi pară și mie bine? Îmi pare rău pentru telespectatori, sa știți că suntem oameni din cartier, nu am vrut să se întâmple treaba aceasta. Nu știu dacă vouă vă pare bine sau dacă aveți copii”, conform surselor Realitatea PLUS.