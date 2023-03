Care este pluralul cuvântului horoscop. Puţini români au habar

Toți am citit măcar odată un horoscop, sau ne-am ghidat ziua în funcție de predcțiile astrale. Din ce în ce mai multă lume a ajuns, într-un fel sau altul, să fie obsedată de predicțiile astrale enunțate de specialiști. Dar, lăsând la o parte acest aspect, am întrebat care este pluralul cuvântului horoscop și am constatat că puţini români au habar. Așa că, citește mai departe și află care este pluralul cuvântului horoscop.

De ce toată lumea este dintr-o dată atât de obsedată de astrologie?

Timp de secole, în țările non-occidentale, precum India și China, astrologia a jucat un rol important în informarea modului în care oamenii gândesc despre locul lor în lume. Cu toate acestea, recent, ea a căpătat o tracțiune sporită în Occident, deoarece oamenii apelează din ce în ce mai mult la îndrumarea din partea astrelor prin intermediul conturilor de pe rețelele de socializare. De la aplicații și meme-uri cu horoscop zilnic la astrologi și articole despre cum să te îmbraci sau să practici autoîngrijirea în funcție de semnul tău zodiacal, astrologia a intrat în mainstream, impregnând aproape fiecare fațetă a culturii populare.

Astrologia poate fi înțeleasă ca fiind studiul obiectelor cerești și al mișcărilor acestora. Este folosită ca o modalitate de a ghici informații despre afacerile umane și evenimentele mondiale. În general, ne ajută să punem cap la cap tipare istorice pentru a explica evenimentele mondiale din jurul nostru acum, spun astrologii. De asemenea, poate oferi perspective hiperindividualizate asupra vieții noastre personale care ne ajută să afirmăm căile pe care ne aflăm. În zilele noastre, social media face ca astrologia să fie mai accesibilă, deschizând-o către publicul tânăr.

Conturile populare de pe rețelele de socializare oferă o perspectivă asupra comportamentului uman, prin intermediul unor fragmente de conținut ingenios și de dimensiuni reduse, jucând cu stereotipurile semnelor și abordând teme ușor de relaționat, cum ar fi întâlnirile, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și schimbările de dispoziție.

Vezi care este pluralul cuvântului horoscop

Așadar, fie că ne place sau nu să recunoaște, horoscopul a devenit parte integrantă din viața noastră, ghidându-ne zilnic după ceea ce ni se prezintă de către astrologi. Dar, lăsând la o parte acest aspect, ne-am gândit astăzi să vorbim de aspectul gramatical al acestui cuvânt. Conform definiției, cuvântul horoscop este un substantiv neutru.

La orele de română am învățat că atunci când vrem să folosim pluralul, știm că, de fapt, redă o mulțime de obiecte în cazul nostru substantive, de același fel. Tot la orele de română am învățat că substantivele sunt masculin, feminin și neutru, cum este și cazul cuvântului horoscop.

Așadar, atunci când vrem să folosim pluralul acestui substantiv neutru, vom spune sau scrie horoscoape, în niciun caz nu vom folosi horoscopuri. Acum că ai aflat care este pluralul cuvântului horoscop, o să poți folosi cuvântul în mod corect, fie atunci când îl scrii, fie când îl spui prin viu grai. În rest, ai grijă ce spune zodia ta în horoscopul zilnic!