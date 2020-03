Care este numele real al Gabrielei Cristea. ”Am considerat că nu mi se potrivește!”

Invitată la „Extra Night Show”, Gabriela Cristea a dezvăluit care e numele ei adevărat. Mereu a considerat că prenumele ei nu i s epotrivește, așa că a preferat mereu să se prezinte după acest prenume.

„Doina este primul meu nume. Gabriela e al doilea și așa mi se spune. Nu mi s-a potrivit, nu știu”. Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt foarte fericiți de când au aflat că vor mai avea o fetiță.

„Deja după vreo 35 de ani, fertilitate scade radical, spre.. na, şi stresul, nebunia. Atunci femeile nu se mai încumetă. Femeile muncesc în ziua de astăzi. Se gândesc că la ce să mai facă copii.

La noi a fost o chestie… nu ne-am programat. Ne-am trezit un pic însărcinaţi. Tavi e de vină! El e de vină. Da, tot fetiţă. Ne-am fi dorit să fie băiat, dar când am aflat că e fată am zis: ok. Tavi se simte pierdut în casă. Printre trei fete… Naşterea va fi în martie. Nu am voie natural”, a spus Gabi.