Care este numele Mării Negre, de fapt. Nimeni nu îi mai spune aşa în zilele noastre, grecii credeau că este periculoasă

În trecut, Marea Neagră nu se numea așa, ci avea o altă denumire. Puține persoane știu că, de-a lungul istoriei, Marea Neagră a avut foarte multe nume până când să ajungă la numele din prezent. Aflați toate detaliile în materialul următor!

Origini Marea Neagră. Cum se numea înainte

Pe glob există mări care poartă denumiri dintre cele mai ciudate, precum Marea Albă, Marea Galbenă, Marea Roșie, dar și Marea Neagră. Ele pot avea culori diferite, dar numele lor, în mare parte, nu are legătură cu acestea. Sigur v-ați întrebat de ce Marea Neagră se numește așa și ce legătură are cu negrul. În plus, Marea Neagră a avut mai multe denumiri în urmă cu câteva secole.

Prima denumire a fost „Axaina”

Primii care i-au dat un nume au fost cimerienii, un popor de origine geto-tracică, care a trăit la nordul și la nord-vestul Mării Negre, între secolele XVI și XI î.Hr. Au numit-o „Axaina”, care însemna „albastru închis“.

Apoi au urmat sciţii, popoare migratoare de păstori şi buni luptători din secolul al VIII-lea î.Hr, din nordul Mării Negre. Conform înscrierilor istorice, cuvântul „neagră” ar fi o traducere a cuvântului „Axaina”.

Grecii o numeau „Marea Inospitalieră”

Mult mai târziu, grecii antici au denumit-o „Marea Inospitalieră”, pentru că se presupune că era dificil de navigat din cauza triburilor ostile care locuiau pe maluri. Odată cu secolul VIII î.Hr., Marea Neagră a primit denumirea de „Pontus Euxinus” sau „Mare Scythicum, care însemna „Marea primitoare”.

Grecii o numeau așa pentru că furtunile care se produceau în apropierea țărmului erau o raritate. În plus, în locul unde Dunărea se vărsa în mare apa era bună de băut. Astfel, apa dulce de Dunăre era mult mai puţin densă decât apa sărată, adică se menținea la suprafaţă.

Apoi, în perioada Imperiului Roman de Răsărit (secolele IV-XVI), Marea Neagră a primit denumirea de „Megali Thalassa”. În limba română, acest cuvânt se traducea ca „Marea cea mare“. În Evul Mediu, Marea Neagră a fost denumită de bizantini „Marea crivăţului“. În schimb, bulgarii o numeau „Marea oarbă“.

Când a primit denumirea de Marea Neagră

În cele din urmă, marea a fost numită „Marea Neagră”. Mai exact în perioada de expansiune a Imperiului Otoman din secolul al XV-lea. La vremea respectivă, turcii au cucerit toate țărmurile mării, cu excepția unei fâșii de pe teritoriul Georgiei.

Se crede că marea a fost numită așa din cauza culorii închise a apei. De obicei, culoarea închisă se formează atunci când animalele și plantele moarte și epavele navelor rămân sub apă pentru o perioadă lungă de timp.

Se mai speculează că numele de numele de „neagră” i-a fost dat de marinari. Aceștia au observat că marea devenea neagră când erau furtuni puternice în timpul iernii.

Explicația științifică

Ar fi și o explicație științifică a numelui pe care îl poartă Marea Neagră. La o adâncime de 150-200 de metri, apele sale prezintă un strat dens de hidrogen sulfurat, care produce anumite sedimente. Sulfidul de fier sau calciul sunt elementele ce ar putea oferi Mării Negre culoarea neagră. În plus, Marea Neagră este cea mai mare structură acvatică anoxică din lume, și asta pentru că 90% din apa mării nu are oxigen.