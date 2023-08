Care este cel mai folosit cuvânt din lume. Este rostit de cel puţin trei ori pe zi

V-ați întrebat vreodată care este cel mai folosit cuvânt din lume? Există sute poate chiar mii de dialecte diferite în această lume. Chiar dacă, în cea mai mare parte, ele sunt diferite, un cuvânt este folosit de întreaga lume. Cu siguranță și dumneavoastră l-ați folosit cel puțin o dată.

Acest cuvânt nu lipsește aproape niciodată dintr-o conversație. Chiar dacă nu a existat mereu în vocabularul nostru, este în prezent cel mai folosit cuvânt din lume.

Este vorba despre cuvântul „ok”. Potrivit specialiștilor în lingvistică, este folosit de cel puțin trei ori pe zi de către o persoană. De asemenea, poate fi considerat și o expresie, mai adaugă aceștia.

Cuvântul „ok” este ușor de folosit și familiar majorităților limbilor, motiv pentru care a devenit cel mai folosit din lume, fiind înțeles de toată lumea. Termenul de „ok” a apărut pentru prima dată în anul 1839, pe a doua pagină a ziarului „Boston Morning Post”.

Acesta s-a regăsit la jumătatea unui paragraf, drept „Ok”, adică totul corect. Mai mult de atât, Martin Van Buren, unul dintre foștii președinți a Statelor Unite ale Americii, aproba deseori documentele folosind cuvântul „ok”.

Experții în domeniu spun că cele mai folosite cuvinte în limba română sunt cele de legătură, precum „pe”, „de” sau „la”, dar și verbele auxiliare, pronumele și conjuncțiile coordonatoare.

„Pe de o parte, chiar dacă nu ne dăm neapărat seama, cele mai folosite cuvinte în limba română sunt prepoziţiile (pe, de, la etc.), conjunctiile coordonatoare (şi, sau etc.) sau subordonatoare (că, să, dacă etc.) şi verbele auxiliare (a avea, pentru perfectul compus şi a vrea, pentru viitor). Acestea sunt instrumente gramaticale indispensabile pentru orice enunţ. Pe de altă parte, dacă ne referim la cuvintele pline semantic, lingviştii consideră că fiecare limbă are un fond lexical principal sau un vocabular fundamental, care se distinge de masa vocabularului.

Acest fond principal are 1.000 – 1.500 de cuvinte, între care: nume de obiecte uzuale (casă, masă), verbe (a mânca, a iubi, a face), nume de alimente şi bauturi (apă, paine, carne etc.), substantive care denumesc părţile corpului (cap, mână, picior), nume de animale şi păsări (câine, pisică), substantivele care denumesc gradele de rudenie (mama, tata, soră, frate), numele zilelor saptamnii etc.”, a explicat lingvistul Adina Dragomirescu de la Institutul de lingvistică „Iorgu Iodan – AI. Rosetti” al Academiei Române.