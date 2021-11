Care este cea mai mare frică a Alexiei Eram. Sigur nu te-ai fi așteptat la asta

Alexia Eram a devenit extrem de cunoscută și se bucură de foarte mulți admiratori în mediul online. Este frumoasă, faimoasă, tânără, însă are o mare frică. Fiica Andreei Esca s-a decis să discute despre fobia ei, așa că mulți au fost surprinși când au aflat de ce se teme aceasta.

Mulți o admiră pe Alexia Eram, mai ales pentru că tânăra a reușit să își construiască o carieră uimitoare în mediul digital. Ea a ajuns pe culmile succesului încă de la o vârstă extrem de fragedă, însă abia acum a recunoscut că are o frică imensă, de care nu mulți internauți știau.

Mai exact, fiica Andreei Esca a povestit că îi este frică de întuneric, astfel că nu poate să doarmă dacă nu are lumină în cameră. De asemenea, Alexia Eram se teme și de singurătate, având această fobie încă din copilărie. Aceasta a mărturisit că îi displac profund momentele în care este singură.

Când eram mică dormeam cu bunica și după aia îmi era frică să dorm singură, pentru că mie nu îmi place să fiu singură. Am frica asta de singurătate. Închid ușa, trebuie să dorm cu capul spre ușă.”, a povestit Alexia Eram, în cadrul show-ului ‘Test de vedetă’.

Pandemia a dat foarte multe vieți peste cap, așa că mulți oameni s-au confruntat cu stări de stres și anxietate. Alexia Eram se numără printre cei care au avut foarte multe probleme de înfruntat, fiica Andreei Esca recunoscând că a apelat la un specialist pentru a depăși provocările grele din viața sa.

”Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână.

Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Nu neapărat pentru că aș avea ceva. Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios.

(…) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile.

M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia.”, a spus ea în cadrul podcast-ului realizat de Laura Giurcanu.