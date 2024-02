Care este cea mai înaltă clădire din România. Are 137 de metri, au acces și vizitatorii VIDEO

Cu siguranță v-ați întrebat vreodată care este cea mai înaltă clădire din România! Ei bine, multe persoane cred că Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai înaltă din țară, însă lucrurile stau diferit. Locul fruntaș este ocupat de o altă clădire. Iată care este aceasta!

Care este cea mai înaltă clădire din România

În perioada comunismului s-au executat cele mai importante construcții, printre care Palatul Parlamentului, care este mai mare clădire administrativă pentru uz civil din lume. Este a doua după Pentagon şi prima din Europa, cu 360.000 mp. Această clădire impresionantă, dar și multe altele, ne-au făcut celebri pe tot globul.

Totuși, România se poate mândri și cu cea mai înaltă clădire. În prezent, cea mai înaltă clădire din țară este Sky Tower, care are 137 de metri. Clădirea este sediul Raiffeisen Bank și a fost dată în folosință în anul 2012.

Sky Tower are 137 de metri

Sky Tower București este situată pe Calea Floreasca nr. 246 C, în Promenada Mall. Are o înălțime de 137 metri, 36 de etaje, 5 etaje de parcare subterană, dispune de 10 lifturi de mare viteză, iar fiecare etaj are o suprafață de 1.150 m2. Și bucureștenii pot urca în Sky Tower pentru a admira Bucureștiul în toate direcțiile. Vizitatorii au acces de la etajul 34, în fiecare zi de vineri, între orele 11:00 – 18:00.

„De la începutul pandemiei SkyTower a păstrat un grad de ocupare constant, de 94%, iar chiriașii nu au solicitat reducerea sau renunțarea la spațiile de birouri pe care le ocupă. Mai mult, trei chiriași au contractat spații suplimentare înainte de începerea pandemiei, și-au meținut decizia și au realizat extinderea în acest an. Impactul imediat al pandemiei poate fi observat, ca situație caracteristică la nivel național, în gradul redus de prezență fizică la birou, având în vedere necesitatea distanțării fizice și faptul că acum recurgem la telemuncă. Colegii noștri din clădire continuă să vină la birou, chiar dacă acest lucru se întâmplă într-o proporție redusă, prin rotatie; clădirea SkyTower continuă să fie operațională și sunt implementate măsurile sanitare și de prevenire necesare”, spunea Adriana Drăgoescu, CEO RPHI, pentru economica.net.

Pe locul 2 se află Catedrala Mântuirii Neamului

După Sky Tower, cea mai înaltă clădire din București este Catedrala Mântuirii Neamului, care are 120 m, și clădirea de birouri Globalworth Tower, tot cu 120 de metri înălțime.

Și United Business Center 3 din ansamblul Iulius Town Timișoara trebuia să fie printre cele mai înalte clădiri din România. Inaugurată în 2019, clădirea ar fi trebuit să aibă 27 de etaje, 155 metri înălțime și 77.000 mp suprafață construită. Momentan, United Business Center 3 are doar 15 etaje.

„Într-o perioadă de incertitudine și cu provocări pentru toate domeniile de activitate, UBC o și-a continuat etapele de dezvoltare, în același ritm. Este rezultatul faptului că portofoliul Iulius nu se axează pe investiții speculative, ci pe parteneriate concrete și în consens cu cerințele pieței”, declara Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timișoara.