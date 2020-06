Care este cauza atacurilor dintre Bianca și Gabriel, la Puterea Dragostei. Se acuză reciproc de minciună

Certurile între Bianca Comănici și Gabriel continuă! Aceștia se acuză de minciună. Ce ascund cei doi și ce au de împărțit?

Puterea Dragostei: Bianca și Gabriel, legați de un secret

După despărțirea de Daiana, Gabriel a devenit mult mai vocal și mai stăpân pe el..ori poate faptul că se simte din ce în ce mai comod în casa iubirii îl ajută în acest sens. Una peste alta, acesta nu se dă în lături nici când vine vorba de scandal, așa că o ia la trei păzește pe Bianca, una dintre cele mai atacate concurente de la Puterea Dragostei. Bărbatul se pare că e mai pregătit decât niciodată să o uite pe fosta iubită. Mai mult decât atât, poartă conversații picante cu Paula, lucru pe care l-a aflat Bianca.

Inițial acesta nu a recunoscut, dar la insistențele iubitei lui Livian a spus adevărul. Tânărul face pași imenși pentru a o cunoaște pe cea care a participat și ea o scurtă perioadă la Puterea Dragostei, așa că nu va dura mult până când bruneta va reveni în emisiune la cererea specială a lui. Gabi a explodat atunci când Bianca l-a pus în fața faptului împlinit, iar în cearta dintre ei a fost nevoie și de intervenția colegilor de platou care în cele din urmă i-au calmat.

„De ce ai mințit-o?”

Bianca: De ce ai mințit? De ce ai dat-o doar pe Paula când adevărul era altul? De ce nu ai spus că tu ai chemat-o pe ea?

Gabriel: Am chemat-o eu pe ea? I-am spus doar că era mai ok dacă era aici. Așa că terminați. (…). Nu mai știu exact cum a fost contextul, cum am chemat-o. I-am spus doar: era mai ok dacă erai și tu aici.

Bianca: Nu vorbi urât despre ea, că ea te-ar folosi.

Gabriel: Cu ce am vorbit urât? Asta e vorbit urât?