Care este adevărata relație dintre Ion Țiriac și Simona Halep. E total diferită față de ce se vede în public

Un nou schimb acid de replici îi aduce pe Ion Țiriac și Simona Halep în prim-plan Afaceristul l-a luat peste picior pe Cristian Tudor Popescu, după ce jurnalistul a spus un adevăr despre relația dintre acesta și campioana noastră. Care este, de fapt, legătura dintre sportivă și afacerist?

Care este relația dintre Ion Țiriac și Simona Halep?

Ion Țiriac s-a obișnuit ca de-a lungul timpului urechile să-i audă numai laude și aprobare. Cu toate astea, se mai găsesc oamenii care să-l tragă de mânecă, lucru pe care l-a făcut Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a criticat în mod special prestația lui Țiriac de pe „Arena Națională”, moment în care constănțeanca a venit acasă cu marele trofeu al turneului londonez. Popescu a declarat că tocmai atunci trebuia ca Țiriac să-și ia epoleții la purtător și să o lase pe Halep să strălucească. Din păcate pentru cei care au venit să o vadă pe Simo bucurându-se de iubirea transmisă de români, l-au putut observa pe afacerist comentând în detaliu meciul.

„Sper ca prin prezenţa lui Darren (n.r. – Cahill) să se mai diminueze influenţa domnului Ion Ţiriac asupra Simonei. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut la festivitatea de pe Arena Naţională (n.r. – după succesul de la Wimbledon). Nu mi-a plăcut relaţia pe care cei doi au afişat-o. Nu cred că e toată bună şi în folosul tenisului ei“

Cristian Tudor Popescu (afirmație făcută în urmă cu o lună)

Ce a spus Țiriac de critici?

Lui Țiriac nu prea i-a picat bine critica, așa că a revenit imediat cu replica. Afaceristul a tratat cu puțină ironie subiectul, mai apoi a dezvăluit relația pe care o are cu campioana noastră.

„Probabil că Tudor Popescu are dreptate, dar eu nu ştiam că e specialist în tenis. A câştigat Wimbledon-ul? Încă nu… Să fie sănătos! *Eu am o relaţie cu Halep care nu este cea mai normală, nu este aceeaşi pe care am avut-o cu toată lumea. Chiar dacă aş fi oficial ceva cu Halep, antrenor sau manager, ar fi aceeaşi situaţie. Eu nu sunt depedent de treaba asta. Pe teren, nu poţi să ai un antrenor sau un manager, pentru că tu decizi!”

Ion Țiriac