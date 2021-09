Ramona Olaru este îndrăgită de mulți români pentru optimismul său debordant. Aceasta este mereu surprinsă cu zâmbetul pe buze, chiar dacă trece printr-o perioadă mai dificilă, demonstrând de fiecare dată că este destul de puternică pentru a înfrunta orice provocare.

Nimic nu o poate opri pe Ramona Olaru! Este frumoasă, faimoasă și fericită! Aceasta a fost înzestrată cu multe calități, iar zâmbetul o recomandă de fiecare dată. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani nu lasă nimic să îi fure optimismul, așa că mulți vor să îi afle secretele.

Se pare că Ramona Olaru a descoperit un truc pentru arăta bine în fiecare zi, dar și pentru a rămâne fericită și mulțumită de ce îi oferă viața. Aceasta i-a dezvăluit lui Răzvan Simion că nu se uită la bani în momentul în care vine vorba de micile plăceri, cum ar fi cumpărăturile pentru piese vestimentare.

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz. Înzestrată cu multe trăsături superbe, o siluetă de invidiat și o personalitate jucăușă, nu este de mirare că ea este foarte apreciată de fani. Se pare că notorietatea ei îi aduce multă fericire, mai ales pentru că este recompensată pe deplin.

Mai exact, nicio asistentă de televiziune nu a primit salariul pe care îl încasează Ramona Olaru pentru a participa la Neatza cu Răzvan și Dani. Frumoasa vedetă ar primi 3.000 de euro lunar de la Antena 1, iar veniturile sale sunt rotunjite și prin diferite contracte de imagine.

Ramona Olaru are parte de tot ce își dorește, dar niciodată nu uită de unde a plecat. Copilăria ei a fost marcată de neajunsuri, așa că ea este extrem de mulțumită că a ajuns pe culmile succesului, dar nu renunță la anumite activități simple.

„Eu pot să îți plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe câmp, ca să nu uit de unde am plecat. Am căutat liniște. E pământ, nu am nimic.

Eu vreau să plantez porumb primăvara asta și o să vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătură.”, povestea Ramona Olaru în trecut.