Care au fost ultimele cuvinte ale femeii moarte în explozia de la Crevedia. I-a spus chiar fiicei sale

Doi oameni au murit și 58 au fost grav răniți în urma mai multor explozii care au avut loc, sâmbătă seara, la o staţie GPL aflată pe DN 1A, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa. În urma acestui incident, cei doi soți, Florica și Ionel B și-au pierdut viața. Femeia s-a ales cu arsuri pe 96% din corp . La vederea femeii, soțul acesteia a făcut infarct.

Explozia de la Crevedia s-a soldat cu moartea a doi oameni și rănirea altor 58. Cei doi soți aveam împreună doi copii. Vestea morții lor nu i-a lovit doar pe fiul și fiica lor, ci și pe nepoți. La scurt timp după tragedie, cei doi fii au transmis că:

La momentul producerii targediei, femia se afla în curte. La un moment dat, femeia s-a speriat de ce vedea și a decis să-și sune fiica. Aceasta a sfătuit-o să meargă în casă, dar nu a mai avut timp. A ars pe aproape tot corpul și s-a chinuit să ajungă până la ambulanță.

Explozia a surprins-o pe femeie singură acasă. Când soțul ei s-a întors, acesta și-a văzut femeia iubită desfigurată de față. Potrivit fiului lor, Florica mai putea fi recunoscută doar după ochi.

”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz în toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță.

Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata și mi-a zis că nu știe de mama nimic.

Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea.

Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care era resuscitat, în stop cardio respirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că, în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a povestit bărbatul, pentru România TV.