Care au fost primele cuvinte ale lui Dan Alexa, după ce Anamaria Prodan i-a dat un pumn în față

Dan Alexa, discuție cu Anamaria Prodan după ce aceasta i-a dat un pumn în față. Scandalul care a făcut înconjurul țării exact în ziua de glorie în care Halep câștiga turneul londonez este departe de a fi terminat.

Impresara a vorbit în cadrul unei emisiuni despre corecția pe care i-a aplicat-o lui Dan Alexa. Aceasta a mărturisit că îi pare rău pentru acest gest și că ar fi trebuit să se tempereze, pentru că nu este normal să reacționeze așa. De asemenea, a mai susținut, după eveniment, că ar da ani din viață ca acest lucru să nu se fi întâmplat. „M-a prins de mână şi mi-a zis: ‘Hai, te rog eu mult’. Mi-a zis şi Laur că nu este normal aşa ceva, că trebuie să am o conduită. Asta sunt! Îmi asum toate greşelile.’, a declarat Anamaria Prodan”, a declarat cunoscuta impresară la „La Măruță”.

Se pare că scânteia a venit din partea unor bani. „Când vine vorba de foarte mulţi bani, de stres, de performanţă… Am fost dezamăgită şi mă gândeam că gestul meu a umbrit atâtea chestii frumoase care s-au întâmplat în perioada asta. (…) Când vreau să fie totul perfect… Nu numai cu Dan am avut discuţii. A fost vorba de un transfer nereuşit, mai multă lume mi-a reproşat că e vina mea. Am avut o discuţie, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, s-a îndârjit și cumva m-a provocat… nu se aştepta nimeni la aşa ceva”, a susținut sursa citată.

Becali: „Eu o luam, o tăvăleam și îi rupeam mâna”

Patronul FCSB a comentat și el pumnul pe care Anamaria Prodan i l-a dat recent antrenorului Dan Alexa. Totul s-a petrecut după Astra- FC Botoșani, 2-2. Gigi Becali a făcut o serie de declarații sexiste spunând că dacă egalitatea dintre sexe este prezentă așa cum se spune, atunci ar fi fost în regulă ca și Alexa să o lovească, astfel să riposteze mustrării.

„Cică femeile sunt egale cu bărbații. Dar dacă suntem egali, de ce e bine că Alexa nu a lovit-o? Adică suntem egali, dar nu suntem. Bărbatul de ce să nu o lovească?”

Gigi Becali